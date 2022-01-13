Бывший глава спецслужбы Казахстана заподозрен в попытке захвата власти

Комитет национальной безопасности Казахстана начал расследование по делу о попытке захвата власти в отношении своего бывшего руководителя, одного из самых влиятельных политиков страны Карима Масимова, задержанного по подозрению в государственной измене. Об этом сообщила Казахская служба Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу ведомства.

6 января стало известно, что Масимов, давний соратник первого президента страны Нурсултана Назарбаева, смещён с должности главы спецслужбы. Спустя два дня КНБ объявил, что 6 января начал досудебное расследование по факту государственной измены в отношении политика.

Масимов, дважды занимавший пост главы правительства Казахстана, был задержан вскоре после участия в заседании Совета безопасности страны. В чём именно он подозревается — не сообщалось.

В пресс-релизе в четверг, 13 января, говорится, что расследование по факту государственной измены продолжается. Однако в рамках дело дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий, — заявила пресс-служба КНБ.

По подозрению в совершении этих преступлений задержаны также бывший заместитель председателя спецслужбы — начальник элитного спецназа Ануар Садыкулов, уволенный в один день с Масимовым, и бывший заместитель председателя КНБ генерал-майор Даулет Ергожин.

Последний на сайте казахского правительства всё ещё числится заместителем председателя КНБ. На эту должность он был назначен 4 дня назад, 9 января 2022 года.