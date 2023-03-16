Бывший издатель "Медузы" Илья Красильщик заочно арестован в России

Живущий в Берлине российский медиаменеджер Илья Красильщик заочно арестован в России по статье о распространении фейков о российской армии. Решение принято 16 марта Басманным судом Москвы, — передаёт издание "Медиазона".

Красильщик — бывший главный редактор журнала "Афиша", бывший издатель "Медузы". Сейчас он издаёт антивоенный проект "Служба поддержки". Дело против него было возбуждено весной 2022 года. Поводом стал пост в инстаграме о событиях в городе Буча в Киевской области.

В июле 2022 года Красильщик был объявлен в розыск. У него были заморожены счета в российских банках. Заседание о его аресте 16 марта прошло в закрытом режиме.

В выдержке из материалов дела, которую опубликовал в августе 2022 года адвокат Сергей Бадамшин, говорится, что Красильщик опубликовал "ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации для убийства гражданского населения", чем создал "реальную угрозу формирования в обществе негативного отношения" к ним.

Статья о фейках про армию была экстренно добавлена в Уголовный кодекс после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Недостоверными сведениями российские суды признают любые сообщения о совершаемых российскими военными преступлениях на территории Украины, в одном из случаев осуждён ефрейтор российской армии, сам признавшийся в совершении преступлений.