Восстание, переворот, оккупация? Что происходит в Казахстане, какие последствия будут иметь эти события для всего постсоветского пространства? Собеседники Виталия Портникова – украинский политолог Евгений Магда и казахстанский оппозиционный активист Айдос Садыков. Эфир в 20:30.
Казахстан: что после протестов? Эфир в 20:30
Евгений Магда и Айдос Садыков – о причинах и последствиях волнений в Казахстане
Восстание, переворот, оккупация? Что происходит в Казахстане, какие последствия будут иметь эти события для всего постсоветского пространства? Собеседники Виталия Портникова – украинский политолог Евгений Магда и казахстанский оппозиционный активист Айдос Садыков. Эфир в 20:30.
Главные новости
Выбор Свободы
Популярное
1
Россия в страхе: ждет войны и кризиса2
Александр Зыков: "Главная наша месть Путину – быть счастливыми"3
Из дерьма и палок. Ярослав Шимов – о постсоветских государствах4
Опустить рубль. Что ждет Россию из-за отсутствия договоренностей с Западом5
"Путин перешел последнюю черту": год после возвращения Навального6
Кремль аннулирует поручения Путина по законопроекту о QR-кодах
Сказано на Эхе
-
Самое читаемое
-
Смотрят
-
Слушают
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.