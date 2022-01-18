Казахстан: что после протестов? Эфир в 20:30

Восстание, переворот, оккупация? Что происходит в Казахстане, какие последствия будут иметь эти события для всего постсоветского пространства? Собеседники Виталия Портникова – украинский политолог Евгений Магда и казахстанский оппозиционный активист Айдос Садыков. Эфир в 20:30.

