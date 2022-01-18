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Дороги к свободе

Казахстан: что после протестов? Эфир в 20:30

Алматы 5 января

Евгений Магда и Айдос Садыков – о причинах и последствиях волнений в Казахстане

Восстание, переворот, оккупация? Что происходит в Казахстане, какие последствия будут иметь эти события для всего постсоветского пространства? Собеседники Виталия Портникова – украинский политолог Евгений Магда и казахстанский оппозиционный активист Айдос Садыков. Эфир в 20:30.

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