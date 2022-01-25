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Сват Дариги Назарбаевой снят с поста главы Центризбиркома Казахстана

Берик Имашев

От должности председателя Центральной избирательной комиссии Казахстана освобождён Берик Имашев – сват Дариги Назарбаевой, дочери экс-президента страны Нурсултана Назарбаева.

Соответствующий указ нынешнего президента Касым-Жомарта Токаева опубликован во вторник на сайте главы государства, сообщает Радио Аззатык.

Бывший министр юстиции и помощник президента Берик Имашев занимал должность председателя ЦИК Казахстана с сентября 2016 года. Новым главой избиркома стал бывший сенатор Нурлан Абдиров.

Сын Дариги Назарбаевой Нурали женат на дочери Имашева Аиде. Во время парламентских выборов в 2021 году ЦИК заявлял, что не усматривает конфликта интересов и нарушений закона в том, что глава этого органа Имашев и на тот момент кандидат в депутаты Дарига Назарбаева приходятся друг другу родственниками.

Должность главы ЦИК Имашев покинул на фоне разворачивающейся, по мнению многих экспертов, борьбы за власть между сторонниками Токаева и экс-президента, основателя и главы правящей партии "Нур Отан" Назарбаева. Изменения во властных структурах последовали за событиями начала января. Тогда мирные митинги, охватившие значительную часть Казахстана, в ряде городов сопровождались крупными беспорядками грабежами и погромами. Силовые структуры применяли летальное оружие, что привело к сотням жертв, значительная часть которых — мирные жители, отмечает Казахская служба Радио Свобода.

  • С начала протестов в Казахстане Нурсултан Назарбаев не появлялся на публике. СМИ сообщали, что он покинул страну. 18 января Назарбаев выступил с видеообращением, в котором заявил, что передает все полномочия Токаеву, и что никакого конфликта элит в Казахстане нет.
  • В разгар протестов 5 января 2022 года Касым-Жомарт Токаев объявил о своём вступлении в должность главы Совбеза, которую пожизненно занимал Нурсултан Назарбаев. Лишь спустя несколько дней пресс-секретарь Назарбаева заявил, что тот оставил пост добровольно.
  • Своих постов в последние дни лишились также некоторые родственники и приближённые бывшего казахстанского президента.

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