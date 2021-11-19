Михаил Саакашвили согласился на перевод в военный госпиталь

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили согласился на предложение грузинского министерства юстиции, чтобы его перевели из тюремной больницы в Горийский военный госпиталь.

Об этом журналистам после встречи с политиком сообщила одна из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение", депутат парламента Эка Херхеулидзе. По её словам, Саакашвили переживает за состояние других голодающих, в особенности Элены Хоштария. "Сейчас для него нет никакой разницы, куда его переведут. Для него важным является продолжить борьбу в стране", – добавила Херхеулидзе.

Также депутат сказала, что детали перевода Михаила Саакашвили в Горийский госпиталь с ним сейчас обсуждает его адвокат Ника Гварамия. В тюремной больнице в Тбилиси находится и представитель посольства Украины в Грузии.

Ранее Саакашвили говорил, что прекратит объявленную в заключении голодовку, если власти согласятся перевести его в гражданскую больницу, напоминает "Эхо Кавказа".

Одновременно в пятницу стало известно, что лидер оппозиционной партии "Дроа" Елена Хоштария прекратила голодовку в парламенте после решения властей перевести Саакашвили в военный госпиталь. На 17-й день реальной голодовки, только на воде, без соков и пищевых добавок, Хоштария оказалась, по заявлению врачей, в критическом состоянии. Ее на кресле-коляске вывезли к машине "скорой помощи" из здания парламента, так как ходить она уже не могла. Депутат была доставлена в тбилисскую клинику, передаёт "Интерфакс".

Экс-президент Грузии, имеющий гражданство Украины, в конце сентября тайно прибыл в Грузию, в которой не был 8 лет. Саакашвили приехал незадолго до местных выборов, чтобы поддержать оппозицию. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещён в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября политика – без согласования с родственниками и адвокатами - перевели в тюремную больницу в Тбилиси.

С требованием госпитализации Саакашвили в гражданскую клинику в парламенте объявили голодовку девять депутатов. С тем же требованием три дня назад в Грузию прибыл и объявил голодовку оперный певец Паата Бурчуладзе.

В Грузии Михаила Саакашвили обвиняют сразу по нескольким уголовным делам, в том числе о превышении полномочий и растрате госсредств. По совокупности ему грозит не менее девяти лет лишения свободы, пишет "Немецкая волна". Оппозиция настаивает, что преследование политика носит исключительно политический характер.

В Тбилиси и других городах проходили акции протеста в защиту бывшего президента.