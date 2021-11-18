Объявивший голодовку бывший президент Грузии Михаил Саакашвили потерял сознание после встречи с адвокатами в тюремной больнице. Об этом журналистам заявил его адвокат Бека Басилая, его слова приводит редакция “Эхо Кавказа”.

По словам Басилаи, после этого политика вынесли из помещения на носилках. Позднее он сообщил, что состояние бывшего президента стабилизировалось. "Не могу делать медицинских оценок, но он был в очень тяжелом состоянии", — заявил адвокат.

Саакашвили держит голодовку с первого октября. Сначала он требовал прекратить своё уголовное преследование. Теперь — перевести его в гражданскую больницу из тюремной. Политик был арестован по прибытии в Грузию, где заочно осуждён по двум уголовным делам. Сейчас в стране начался ещё один суд, где он — обвиняемый.

Оппозиция настаивает, что преследование политика носит исключительно политический характер. В поддержку Саакашвили голодают 10 депутатов парламента и один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение".

К его освобождению призвали ряд депутатов Евросоюза и бывшие президенты Латвии и Украины. Чтобы освободить бывшего президента, указ о его помиловании должна подписать действующая глава государства Саломе Зурабишвили. Она несколько раз заявила, что делать этого не будет.