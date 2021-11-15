В Грузии девять депутатов парламента объявили голодовку

Девять депутатов грузинского парламента от оппозиционной партии "Единое национальное движение" объявили в воскресенье, 14 ноября, голодовку в поддержку бывшего президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщает агентство "Новости-Грузия".

Депутаты намерены голодать в здании парламента. В офисе ЕДН к акции присоединился один из лидеров партии, Георгий Барамидзе. Ещё одна депутат, лидер партии "Дроа" Елене Хоштария держит головку с 3 ноября. Протестующие требуют перевести Саакашвили, который сам держит голодовку с первого октября, в гражданскую больницу.

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Сейчас бывший президент находится под арестом в больнице Глданской тюрьмы в Тбилиси. В Грузии он был заочно осуждён по двум делам о превышении полномочий. Десятого ноября в Тбилисском городском суде началось рассмотрение дела о разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 года и о погроме силовиков в телекомпании "Имеди".

По уже вынесенным приговорам Саакашвили должен провести в тюрьме шесть лет. Оппозиция настаивает, что преследование политика носит исключительно политический характер. По законам Грузии, единственный способ освободить его от наказания по первым делам — помиловать его президентом Саломе Зурабишвили. Она несколько раз заявляла, что не будет этого делать.