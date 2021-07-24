Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заподозрен в организации массовых беспорядков в Бишкеке в октябре 2020 года. По версии следствия, он пытался захватить власть сразу после освобождения протестующими против результатов парламентских выборов из СИЗО Государственного комитета национальной безопасности. По предъявленной статье ему грозит до 10 лет лишения свободы, это шестое уголовное дело, открытое против него.

По версии следствия, Атамбаев вступил в сговор с бывшим премьер-министром Омурбеком Бабановым и другими высокопоставленными чиновниками, и "подогрел негативный и агрессивный настрой" в толпе своих сторонников, протестующих 9 октября на площади в центре Бишкека. Это, считает следствие, привело к массовым дракам, перешедшим в беспорядки, с применением огнестрельного оружия, камней и осколков тротуарной плитки.

В ходе этих событий автомобиль Атамбаева был обстрелян, было заявлено, что на него совершено покушение. Рядом с митингом его сторонников был обстрелян и автомобиль бывшего премьер-министра Сапара Исакова, который был освобождён из СИЗО вместе с Атамбаевым.

В тот же день в Бишкеке был введён режим чрезвычайного положения, объявлен комендантский час, в город была введена бронетехника. Атамбаев был задержан 10 октября. Адвокат бывшего президента утверждает, что на самом деле на акцию сторонников политика было совершено нападение, — передаёт Киргизская служба Радио Свобода.