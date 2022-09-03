Бывший президент Кыргызстана назначена послом ООН в Афганистане

Экс-президент Кыргыстана Роза Отунбаева назначена новым спецпредставителем ООН в Афганистане, – сообщает RFERL.
72-летняя Отунбаева заменит канадку Дебору Лайонс, которая ушла в отставку в середине июня, говорится в заявлении Организации Объединенных Наций. Отунбаева вступает в должность на фоне резкого ограничения прав женщин в Афганистане, которое произошло после возвращения талибов к власти в августе 2021 года.
В настоящее время Отунбаева входит в состав консультативного органа ООН по предотвращению конфликтов и руководит фондом "Инициатива Розы Отунбаевой" в Кыргыстане.
- Роза Отунбаева исполняла обязанности президента Кыргызстана с 2010 по 2011 год, после того как президент Курманбек Бакиев был свергнут в результате кровопролитного восстания. Отунбаева также многократно занимала пост министра иностранных дел Кыргызстана и на протяжении нескольких лет была депутатом парламента.
- В Афганистане после прихода к власти талибов начался гуманитарный и экономический кризис. Новое правительство до сих пор официально не признано ни одним государством мира.
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