Бывший президент Кыргызстана назначена послом ООН в Афганистане

Экс-президент Кыргыстана Роза Отунбаева назначена новым спецпредставителем ООН в Афганистане, – сообщает RFERL.

72-летняя Отунбаева заменит канадку Дебору Лайонс, которая ушла в отставку в середине июня, говорится в заявлении Организации Объединенных Наций. Отунбаева вступает в должность на фоне резкого ограничения прав женщин в Афганистане, которое произошло после возвращения талибов к власти в августе 2021 года.

В настоящее время Отунбаева входит в состав консультативного органа ООН по предотвращению конфликтов и руководит фондом "Инициатива Розы Отунбаевой" в Кыргыстане.