Бывший президент Украины Пётр Порошенко заподозрен в государственной измене и содействии терроризму. Против него открыто дело за закупки угля у пророссийских сепаратистов Донбасса. Об этом сообщают украинские информационные агентства.

Агентство УНИАН сообщает только о деле о госизмене и изначально ссылалось на бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова. Теперь ссылка заменена на "анонимный источник в правоохранительных органах". "Интерфакс-Украина" также ссылается на анонимный источник. Сам Порошенко находится за границей. Утверждается, что он извещён о деле по почте.

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Ранее в пятницу следователям Государственного бюро расследований не удалось вручить бывшему президенту повестку на допрос, сообщается на сайте ведомства. Турчинов, который возглавляет центральный штаб партии Порошенко, заявил "Украинской правде", что политик будет ходить на допросы когда вернётся в страну.

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