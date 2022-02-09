Бывший прокурор осуждена за организацию убийства следователя СК

Суд в Москве приговорил бывшего прокурора из Владикавказа Ольгу Швецову к 12 годам колонии по обвинению в подготовке к убийству московского следователя. Он был ранее женат на сестре осуждённой, сотруднице правоохранительных органов. Исполнили преступление двое полицейских.

Александр Леонов был застрелен 12 сентября 2012 года. Согласно приговору, Швецова заказала его убийство, чтобы помочь сестре избежать судебных споров при разводе с ним. Свою вину Швецова не признала, — отмечает Кавказ.Реалии.

Исполнителями убийства, установило следствие, стало двое бывших полицейских — бывший сотрудник уголовного розыска и полковник спецназа МВД. Сама Швецова незадолго до преступления была награждена генпрокурором Юрием Чайкой знаком отличия "За верность закону" первой степени за "примерное исполнение служебных обязанностей" и "положительную и безупречную службу в органах прокуратуры".