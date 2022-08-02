Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Бывший глава "Яндекса" Худавердян подал иск от отмене санкций против него

Бывший управляющий директор "Яндекса" Тигран Худавердян подал в Европейский суд в Люксембурге иск об отмене санкций против него, которые были введены после вторжения России в Украину. Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

В суд Худавердян обратился 7 июля. Он потребовал отменить ограничения, так как считает, что основания для санкций недостаточны, а у властей ЕС нет достоверных доказательств в их поддержку.

В иске бизнесмен отметил, что не поддерживает вторжение России в Украину. Худавердян также утверждает, что "Яндекс" не является "существенным источником дохода для правительства России" и "ключевым элементом" в сокрытии информации о войне от россиян.

15 марта Евросоюз ввел санкции в отношении Тиграна Худавердяна. Согласно карточке, он попал в санкционный список ЕС за политику сервиса "Яндекс.Новости" и за помощь в распространении российской пропаганды через поисковик.

Это произошло после того, как бывший руководитель сервиса "Яндекс.Новости" Лев Гершензон обвинил компанию в том, что она служит "ключевым элементом в сокрытии информации" от пользователей о войне в Украине, а также тот факт, что Худавердян присутствовал на встрече президента Владимира Путина с бизнесменами 24 февраля 2022 года. За несколько дней до этого объявления Худавердян покинул пост гендиректора, а впоследствии и совет директоров Yandex N.V.

В апреле "Яндекс" удалил ссылки на сайты изданий, заблокированных за освещение войны.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG