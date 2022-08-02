Бывший глава "Яндекса" Худавердян подал иск от отмене санкций против него

Бывший управляющий директор "Яндекса" Тигран Худавердян подал в Европейский суд в Люксембурге иск об отмене санкций против него, которые были введены после вторжения России в Украину. Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

В суд Худавердян обратился 7 июля. Он потребовал отменить ограничения, так как считает, что основания для санкций недостаточны, а у властей ЕС нет достоверных доказательств в их поддержку.

В иске бизнесмен отметил, что не поддерживает вторжение России в Украину. Худавердян также утверждает, что "Яндекс" не является "существенным источником дохода для правительства России" и "ключевым элементом" в сокрытии информации о войне от россиян.

15 марта Евросоюз ввел санкции в отношении Тиграна Худавердяна. Согласно карточке, он попал в санкционный список ЕС за политику сервиса "Яндекс.Новости" и за помощь в распространении российской пропаганды через поисковик.

Это произошло после того, как бывший руководитель сервиса "Яндекс.Новости" Лев Гершензон обвинил компанию в том, что она служит "ключевым элементом в сокрытии информации" от пользователей о войне в Украине, а также тот факт, что Худавердян присутствовал на встрече президента Владимира Путина с бизнесменами 24 февраля 2022 года. За несколько дней до этого объявления Худавердян покинул пост гендиректора, а впоследствии и совет директоров Yandex N.V.

В апреле "Яндекс" удалил ссылки на сайты изданий, заблокированных за освещение войны.