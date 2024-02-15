Бывший шеф-редактор "Sputnik Литва" Касем сдался спецслужбам Латвии

Бывший сотрудник пророссийского СМИ "Sputnik Литва" Марат Касем сдался спецслужбам Латвии и не собирается возвращаться в Россию. Об этом

В интервью с российским журналистом Ильёй Азаром для "Новой газеты Европа" Касем рассказал, что после начала войны против Украины "прозрел" и с Россией больше ничего общего иметь не хочет.

Касем – гражданин Латвии. Он приехал в Ригу в конце 2022 года по семейным обстоятельствам. 3 января его задержала Служба безопасности Латвии – Касема заподозрили в шпионаже и нарушении санкций Евросоюза. В январе 2023 года его арестовали, после чего он находился под стражей в Центральной рижской тюрьме.

МИД России тогда назвал это нарушением прав и свобод человека, а сотрудники прокремлёвских медиа Дмитрий Киселев и Мария Бутина выходили на пикет к латвийскому посольству с плакатами "Марат, мы с тобой" и "Руки прочь от российских журналистов".

В конце апреля Касема отпустили под подписку о невыезде. Летом прошлого года представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что Касем покинул Латвию.

"Постепенно возмущение утихло, а летом выяснилось, что Касем уже на свободе — выплатил 15 тысяч евро за незаконную интеллектуальную и физическую поддержку РФ и был таков. Латвийские СМИ по инерции написали, что он уехал в Москву, но быстро выяснилось, что обратно латвийский гражданин не собирается", — написал Азар в телеграме.

Как рассказал в интервью сам Касем, в Латвию он "приехал не с пустыми руками, а с подарками для латвийских спецслужб, на милость которых и ехал осознанно сдаваться", отметил Азар.

В интервью с Азаром, Касем также назвал геноцидом украинского народа убийства мирных граждан в Буче в начале 2022 года, а также назвал высокой вероятность нападения России на страны Балтии.

После начала войны России против Украины Евросоюз запретил работу на территории стран ЕС агентства Sputnik и канала RT. Запрет введён до прекращения войны и до тех пор, пока Россия и связанные с ней СМИ "не остановят деятельность по дезинформации и информационные манипуляции против ЕС".

Ещё до введения запрета на уровне ЕС Латвия запретила работу изданий холдинга "Россия сегодня", куда входит Sputnik, на своей территории. Там объяснили это персональными санкциями ЕС против гендиректора холдинга Дмитрия Киселёва.

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