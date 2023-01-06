Латвия обвинила шеф-редактора Sputnik Марата Касема в шпионаже

Латвия обвинила шеф-редактора российского информационного агентства Sputnik Марата Касема в нарушении санкций Евросоюза и в шпионаже. 5 января прошло заседание суда, на котором Касему была определена мера пресечения - арест. Он переведён в Центральную Рижскую тюрьму. По статье о шпионаже ему может грозить до 20 лет лишения свободы.
Марат Касем - гражданин Латвии, но проживал в Москве. Он возглавлял информагентство Sputnik в Литве, входящее в российский государственный медиахолдинг "Россия сегодня". На Новый год Касем по семейным обстоятельствам приехал в Ригу, где 3 января был задержан Службой безопасности Латвии. Первоначально его обвиняли только в предоставлении ресурсов учреждению, находящемуся под санкциями ЕС.
Министерство иностранных дел России опубликовало заявление, в котором расценило арест Касема как "бесчеловечный и подлый террор латвийского режима против инакомыслия" и потребовало от международного сообщества вмешаться в происходящее и "пресечь творимые Ригой бесчинства".
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова в своём телеграм-канале написала, что обратилась по поводу ареста Касема к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку. Она считает его задержание покушением на свободу слова.
В пятницу несколько активистов, в числе которых были генеральный директор "Россия сегодня" телеведущий Дмитрий Киселёв и депутат Госдумы Мария Бутина, вышли на митинг к посольству Латвии в Москве с требованиями освобождения Касема.
- Евросоюз запретил работу на территории стран ЕС агентства Sputnik и канала RT в марте, после начала войны в Украине. Запрет введён до прекращения войны и до тех пор, пока Россия и связанные с ней СМИ "не остановят деятельность по дезинформации и информационные манипуляции против ЕС".
- Ещё до введения запрета на уровне ЕС Латвия запретила работу изданий холдинга "Россия сегодня", куда входит Sputnik, на своей территории. Там объяснили это персональными санкциями ЕС против гендиректора холдинга Дмитрия Киселёва.
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