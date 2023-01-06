Латвия обвинила шеф-редактора Sputnik Марата Касема в шпионаже

Латвия обвинила шеф-редактора российского информационного агентства Sputnik Марата Касема в нарушении санкций Евросоюза и в шпионаже. 5 января прошло заседание суда, на котором Касему была определена мера пресечения - арест. Он переведён в Центральную Рижскую тюрьму. По статье о шпионаже ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Марат Касем - гражданин Латвии, но проживал в Москве. Он возглавлял информагентство Sputnik в Литве, входящее в российский государственный медиахолдинг "Россия сегодня". На Новый год Касем по семейным обстоятельствам приехал в Ригу, где 3 января был задержан Службой безопасности Латвии. Первоначально его обвиняли только в предоставлении ресурсов учреждению, находящемуся под санкциями ЕС.

Министерство иностранных дел России опубликовало заявление, в котором расценило арест Касема как "бесчеловечный и подлый террор латвийского режима против инакомыслия" и потребовало от международного сообщества вмешаться в происходящее и "пресечь творимые Ригой бесчинства".

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова в своём телеграм-канале написала, что обратилась по поводу ареста Касема к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку. Она считает его задержание покушением на свободу слова.

В пятницу несколько активистов, в числе которых были генеральный директор "Россия сегодня" телеведущий Дмитрий Киселёв и депутат Госдумы Мария Бутина, вышли на митинг к посольству Латвии в Москве с требованиями освобождения Касема.