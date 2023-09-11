Бывший участник "СВО" получил 15 лет за попытку изнасилования ребёнка

Брянский гарнизонный суд приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего военнослужащего за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней. По данным следствия, он избил и пытался изнасиловать свою десятилетнюю падчерицу. С августа по ноябрь 2022 года подсудимый служил по контракту в российской армии и участвовал в боевых действиях в Украине.

Как сообщила жена подсудимого, после возвращения с фронта он стал выпивать и проявлять агрессию к членам семьи. В марте он, будучи пьян, ударил десятилетнюю дочь жены от первого брака и пытался совершить над ребёнком сексуальное насилие. На крики девочки прибежала мать и защитила её.

Как сообщает телеграм-канал "Травмпункт", подсудимый признал свою вину.