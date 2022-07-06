Бывший замглавы Минкульта Пирумов получил 8,5 лет колонии

Суд в Московской области приговорил бывшего замминистра культуры Григория Пирумова к восьми с половиной годам колонии строгого режима за хищение бюджетных средств.

Это второе уголовное дело Пирумова. В 2017 году экс-чиновника приговорили к полутора годам тюрьмы за мошенничество при проведении реставрационных работ в Эрмитаже, Новодевичьем монастыре и других объектах. Свою вину Пирумов признал. Его освободили в зале суда, поскольку этот срок он отбыл в следственном изоляторе.

В 2018 году Пирумова арестовали по делу о мошенничестве и хищении 800 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

Европейский суд по правам человека в 2020 году признал незаконным арест Григория Пирумова в рамках первого уголовного дела и назначил компенсацию в размере 1700 евро.