Бывший замминистра обороны РФ приговорён к 19 годам

Военный суд в Москве приговорил бывшего заместителя министра обороны Павла Попова к 19 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС. Попов также лишён звания генерала армии в отставке и приговорён к штрафу в 85 миллионов рублей, а по гражданским искам с него взыскано более 30 миллионов.

235-й Гарнизонный военный суд признал бывшего замминистра обороны виновным в хищении десятков миллионов бюджетных рублей. Он осуждён по статьям о мошенничестве, взяточничестве в особо крупном размере, подлоге служебных документов и превышении полномочий.

В частности, как сообщает "Медиазона", по версии следствия Попов десять лет незаконно бесплатно проживал в ведомственной квартире на Фрунзенской набережной в Москве, а также пользовался автомобилем, который достался ему коррупционным путём. Кроме того, по версии следствия, Попов присваивал деньги, выделенные на сооружение парка "Патриот". Утверждается, что Попов обустроил за счет парка свой загородный участок в Красногорском районе Подмосковья и через подчиненных принуждал директоров фирм, связанных договорами с парком, бесплатно выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах. Ранее по этому делу к различным срокам были приговорены бывший заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов.

Защита считает приговор незаконным, несправедливым и необоснованным, намерена обжаловать его, сообщает "Интерфакс".

Попов был задержан в августе 2024 года, став одним из высокопоставленных военных, против которых возбудили уголовные дела после смены главы Минобороны в мае того же года. В 2025 году ему ужесточили обвинения, добавив новые эпизоды.