"Чистка Шойгиевых конюшен". Соцсети об аресте Руслана Цаликова

5 марта был задержан бывший первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов. Против него возбуждено уголовное дело по ряду статей, в том числе о создании преступного сообщества, которое, как утверждает российский Следственный комитет, в 2017-2024 годах совершало хищения бюджетных средств.

Цаликов занял должность первого зама министра обороны в 2015 году и покинул ее в 2024 году, вскоре после того, как в отставку был отправлен Сергей Шойгу. После отставки Цаликов, уроженец Северной Осетии, был избран депутатом Верховного хурала Тувы, где родился Шойгу. Однако он так и не стал членом Совета Федерации от этой республики, несмотря на сообщения о том, что это планировалось.

В соцсетях обсуждают, что аресты подбираются все ближе к бывшему шефу Цаликова.

Владимир Ермолин:

Чистка Шойгиевых конюшен продолжается. Под уголовную статью попал уже четвертый заместитель министра обороны Шойгу. Да еще какой - первый и самый приближенный к шефу «вечный зам», еще с МЧС, Руслан Цаликов. К этому моменту в разработке СК находятся Иванов, Булгаков и Попов - все бывшие заместители министра обороны. О начальниках управлений и сошке помельче говорить не будем. Цаликову предъявлено обвинение ни много ни мало как в организации преступного сообщества. Сообщество, а в просторечии, банда, если коротко, занималось тем же, чем и другие уже арестованные соратники Шойгу (скорее всего, и входящие в это сообщество) - грабило казну. С 2017 по 2024 гг.

Цаликов держался на свободе дольше других. Ему почти удалось пролезть в сенаторы, но в последний момент Тува (родина Шойгу), обычно лояльная к кандидатурам сверху (вспомним Нарусову), тут дала задний ход. Судя по всему, удельный вес откровений коллег Цаликова уже перетягивал высокое покровительство.

Теперь вопрос: тяжелая поступь следствия, одолевшего за почти два года еще одну ступень, ведущую наверх, продолжится или предел достигнут? Ну, просто потому, что за первым заместителем министра следует уже только один человек - сам министр. Или у этой лестницы ступени кончились? Посмотрим. Только переживаемый момент в стране такой, что малейшая лояльность по отношению к казнокраду в погонах грозит, скажем мягко, непониманием в обществе, и в самой армии.

Осведомитель:

Задержание Цаликова ознаменовало собой то, что на скамье подсудимых оказалась почти вся команда Шойгу времен его нахождения в Минобороны с 2012 по 2024.

• Руслан Цаликов - задержан.

• Павел Попов - задержан.

• Тимур Иванов - задержан, приговорен к сроку.

• генерал-полковник Юрий Садовенко - снят с должности, умер 25 декабря 2025 года.

• генерал армии Дмитрий Булгаков, зам министра по МТО - задержан.

• Татьяна Шевцова - снята с должности.

• статс-секретарь генерал армии Николай Панков - снят с должности.

• пресс-секретарь Марковская - снята с должности.

Ну и далее по списку задержанных/снятых. Единственные кто продолжает служить это генерал армии Юнус-Бек Евкуров, который курирует Африку, а также Алексей Криворучко, находящийся в этой должности с 2018 года.

Сергей Советкин:

Арестован еще один бывший зам Шойгу, Руслан Цаликов. Тот, которого Шойгу безуспешно пытался сделать сенатором. Всю жизнь рядом с Шойгу , начиная с этой пилорамы МЧС. Обвинения в растрате, преступном сообществе и все такое прочее.

А что Шойгу? А Шойгу ничего не знал. И, судя по назначениям дочки на хлебный проект, пока Путин решил его не трогать. Хотя, все может измениться в один миг.

Хотя, у этих расхитителей и работников пилорам есть важное смягчающее обстоятельство. Они натырили столько, что сейчас, когда наступают все более и более тяжелые времена для страны и ее бюджета, эти из украденные средства становятся второй подушкой безопасности, резервным фондом. А если бы не украли столько, то этих резервов бы не было. Все не так однозначно.

Сергей Канев:

Как я и предсказал три месяца назад Сечин дал команду арестовать экс-замминистра обороны Руслана Цаликова. Компромат на Цаликова собрал выходец из сечинского спецназа начальник ДВКР ФСБ Иван Ткачев. Цаликов, пожалуй, самым приближенный к Шойгу и его за глаза называли «верный Руслан». Он из кожи лез, чтобы все считали его умным руководителем и ярым патриотом России. Тем временем, под крылом Шойгу верный Руслан вовсю брал взятки, давал выгодные подряды нужным людям и лоббировал бизнес своих детей. Совокупная площадь недвижки, которой владеет семья Цаликова, превышает три тысячи гектаров и оценивается в 1,5 млрд рублей. Судя по всему, на Цаликова «накапал» другой экс-замминистра Тимур Иванов, отбывающий 13-летний тюремный срок. Причем, следаки пообещали Иванову отправить его на эту самую СВО, если он даст компромат на Руслана. Но как всегда обманули, и Тимур будет париться на зоне. А Шойгу теперь трясется от страха, хотя Путин обещал его не трогать. Однако, Сергей Кужугетович прекрасно знает, чего стоят обещания кремлевского сидельца.

Многие иронизируют над обилием у арестованного чиновника государственных наград.

Александр Ржевский:

Задержан бывший первый заместитель Министра обороны РФ Руслан Цаликов. Возбуждено уголовное дело, предъявлено обвинение по 12 эпизодам растраты и легализации денег, а также по двум эпизодам получения взятки.

Открываем Википедию. Там все очень логично. Первым идет раздел "Биография" с длинным перечнем подвигов и свершений. Вторым - "Недвижимость". Из него мы узнаем, что "семья Цаликова владеет имуществом, которое оценивается в 4,3 миллиарда рублей". Третьим - "Награды", в числе которых:

- орден «За заслуги перед Отечеством» I степени,

- орден «За заслуги перед Отечеством» II степени,

- орден «За заслуги перед Отечеством» III степени,

- орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени,

- орден Александра Невского, который тоже "за особые личные заслуги перед Отечеством в области государственного строительства, укрепления обороноспособности страны, за многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые при исполнении служебных обязанностей, и другие заслуги".

Заслужил же, ну! Товарищ Стален, чудовищная ошибка!

Станислав Соколов:

Заслуженный экономист РФ, кандидат экономических наук Руслан Хаджисмелович Цаликов стал первым полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» арестованным по обвинению в организации преступного сообщества, получении взяток и растрате.

Хороша страна моя родная. Много в ней лесов, полей и рек.

В 2022 году ФБК опубликовал расследование о собственности Цаликова. У него и его семьи нашлась недвижимость на 4 миллиарда рублей.

Сергей Ежов:

В интервью «Дождю» почти два года назад говорил, что поверю в возможный арест Шойгу после того, как придут за его правой рукой Русланом Цаликовым.

За Цаликовым пришли. Он задержан в рамках расследования уголовного дела о создании преступного сообщества.

Про Цаликова у нас в ФБК было расследование. Мы обнаружили, что он записал на своих детей наворованное имущество: помещения в бизнес-центрах и земельные участки общей стоимостью более миллиарда рублей.

Цаликов — главный соратник Шойгу. И один из главных координаторов его коррупционных схем.

Сергей Золовкин:

И "комиссары" в пыльных робах

Взятый под стражу генерал Цаликов [на одной из картин] романтично изображен с другими "солдатами революции". Тоже высшими чинами МО. А теперь, частично, осужденными, подследственными, разжалованными: Тимур Иванов, Дмитрий Булгаков, Сергей Шойгу, Татьяна Шевцова, Николай Панков, Юрий Борисов, Александр Фомин...

После подсчета очередного "ярда", завернутого в свой карман мимо казны, преступное сообщество (а именно так официально называют теперь криминалисты коллектив крадунов под началом первого заместителя министра обороны Цаликова) любовалось этим "шедевром" и представляло себя героями.

А это и впрямь стахановский труд. Если за шесть лет официально Цаликов заработал только 10 миллионов рублей, одной недвижимости прибавилось до сорока тысяч квадратных метров. На дочерей Юлию и Елизавету Цаликовых оформлены бизнес-центр в Хамовниках площадью 264 м², оценочной стоимостью — 132 "ляма". И два офиса в Москве стоимостью 85 миллионов.

На сыновей Даниэла и Заура — коммерческие помещения Sugar Factory на Земляном Валу площадью 1000 м², оценочной стоимостью — 400 миллионов рублей и земельный участок в деревне Красное в Домодедове — тысяча соток стоимостью 130 000 000.

Дочь генерала, 31-летняя Юлия Гогаева, после работы в МЧС возглавила фирму по управлению недвижимостью в Москве Выручка "Тектума"за прошлый год составила 38 000 000 рублей. Сыновья Цаликова владеют фирмой по сдаче недвижки "Доминус зед". Её доход за прошлый год — 35 миллионов.

Это, конечно, не четыре миллиарда на счету другого генерала, Иванова, но интересный вопрос, таки, остается щекотливым. Ведь турбопатриоты каждый день выпрашивают у населения чуть ли не копейки для Министерства ̶н̶а̶п̶а̶д̶е̶н̶и̶я̶ обороны.

Некоторые блогеры правда отмечают, что все эти объекты недвижимости по меркам современной российской коррупции – сущие копейки.

Никита Кричевский:

«База» и другие расписывают «несметные» богатства Цаликова и его близких.

То ли, чтобы посмешить знающих людей, то ли для отвода глаз.

Все, что перечислено – сущие копейки по сравнению с тем, чем в действительности обладают Цаликов и К. Приобретение таких активов обошлось бы Цаликову всего в один транш перевода денег из России за границу.

И еще. После назначения Шойгу министром обороны Цаликов перешел в МО из Подмосковья уже через неделю.

В четверг вечером Басманный суд Москвы проявил нетипичную для себя гуманность и отправил Руслана Цаликова под домашний арест.

Татьяна Ярикова:

Под домашний арест!

Подросток написал антивоенный комментарий в соцсети — сразу в СИЗО и срок.

69- летний историк профессор Мосин - 9 суток за возложение цветов в годовщину убийства Немцова…

Владимир Осечкин:

Басманный районный суд Москвы проявил сегодня неслыханную гуманность и отправил экс-первого заместителя министра обороны РФ и гранд-коррупционера Руслана Цаликова под домашний арест несмотря на обвинения в особо тяжких преступлениях: создании преступного сообщества, растрате, отмывании денег и получении взяток в особо крупных размерах. Источник Gulagu net сообщает, что с самого утра Сергей Шойгу подключил все свои ресурсы, чтобы «решить вопрос» и защитить от камеры СИЗО Цаликова. Шойгу опасается, что в камере СИЗО Цаликов «сломается» и «сдаст шефа» (самого Шойгу). В общем, типичная история про мафию и Россию. За репост и донат - «маски-шоу» и арест, за миллиардные хищения и наглые схемы по отмыванию «крашеных средств» ГОЗ - домашний арест в фешенебельных апартаментах и сочные домашние котлеты. Россия-2026.

Z-сообщество радо аресту Цаликова и недовольно слишком мягким с ним обращением.

Александр Сладков:

Атас! Руслана Хаджисмеловича задержали! Я имею в виду экс-замминистра обороны России Цаликова.

Даже комментировать не буду, а то меня очень часто ругали за то, что

я был «не очень согласен» с прежней командой управления МО РФ. Не со всеми, конечно, далеко не со всеми, но… Вдруг опять поругают по инерции.

Кстати, Руслан Хаджисмелович, от руководства курировал взаимодействие МО со СМИ.

Алексей Суконкин:

Две новости с совпадающим началом и разным концом:

1. в России по обвинению в создании преступного сообщества и коррупции (во время СВО, прошу заметить) предстанет перед судом бывший первый заместитель министра обороны Цаликов;

2. в Иране разоблачён предатель родины, агент МОССАД генерал КСИР Каани, виновный в гибели аятоллы Хоменеи.

Однако, подход к правосудию различим невооружённым глазом: Цаликову дали домашний арест (по особо тяжкой статье, на минуточку!), а Каани дали возможность застрелиться самому.

У каждого из задержанных за последние пару лет российских генералов-коррупционеров-предателей было наградное оружие, но никто из них не ушёл, сохранив остатки чести.

Белорусский силовик:

Цаликов, который вместе с другими замами Шойгу просрал половину армии, оставили под домашний арест, сославшись на состояние здоровья.

То есть нещадно воровать 10 лет ему ничего не мешало, а как поехать в СИЗО и ответить за свои деяния, за смерти тысяч пацанов — я болен, извините.

"Спартака" отправить сидеть — без проблем, а этот дома.

Просто нет слов.

Анастасия Кашеварова:

Цаликова под домашний арест. Понятное дело, человек в возрасте и серьезно болен. Болезнь, правда, не мешала создавать преступное сообщество. Ну да ладно.

Однако, Костылева с пластиной в голове и неработающей рукой - оставляем в СИЗО.

Журналистку Сашу Баязитову с диабетом и букетом сопутствующих заболеваний - оставили в СИЗО.

Жену бизнесмена Галицкого за недоказанные угрозы олигарху отправили в СИЗО, где она и погибла.

Можно продолжать и приводить примеры и по другим «гиперпреступникам».

Ну вы либо отпускайте всех, либо сажайте всех. Выборочно опять все. Тем более, что трое упомянутых не расхитили половину бюджета Минобороны.

Хотя "патриотические блогеры" видят в аресте Цаликова способность российской политической системы к признанию ошибок и самоочищению, другие считают его симптомом неоперабельного поражения.

Илья Забежинский:

Очередной Генерал Армии ВС РФ, очередной кавалер одена за Заслуги перед отечеством, правая рука Шойгу, недавно еще Министра обороны, а ныне секретаря Совета безопасности, арестован за то, что создал очередную преступную группировку...

Украл! Украл! Украл!

Многие, кто следит за своим сердцем, знают, чтобы понять нет ли проблем с твоей коронарной системой, то есть с важнейшими сосудами вокруг сердца, надо сделать обследование сосудов шеи. Это обычное недорогое УЗИ - 15 минут. Если мы в этих сосудах увидим поражение, то есть бляшки, значит практически однозначно поражена и коронарная система теми же бляшками.

Я за годы работы на Севере и постоянном контакте с органами власти получил совершенно удручающее представление об их состоянии. Бездарность, взяточничество, откаты и казнокрадство. Причем от замены команды с местной на московскую ситуация лишь усугублялась, воровали и брали все больше и больше.

Такая же проблема и с посадками в Минобороны. Это не местная минобороновская проблема:

- Гляньте-ка, что-то генералы у нас воруют.

Это просто УЗИ сосудов шеи.

Вся система поражена. Все поражено, все сгнило, все сосуды больше - ни к чорту, только хирургия, только всю систему менять. Не людей, а систему.

И не слушайте тех, кто скажет вам, что все и везде воруют, не только в России. Есть работающие институты: сменяемость власти, открытость, свободная пресса и независимый суд. Не хотим? Хотим своим путем идти?

Вот он наш свой Путинский путь: все либо воруют, либо бездарны.