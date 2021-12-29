Бывшую главу штаба Навального в Мурманске объявили в розыск

Бывшую главу штаба Навального (признаны экстремистскими организациями и запрещены) в Мурманске Виолетту Грудину объявили в розыск по уголовной статье. Об этом говорится в карточке в базе МВД. На неё обратила внимание "Новая газета".
В карточке не указывается, по какой статье ведется розыск. Виолетта Грудина не ответила на звонки и сообщения корреспондентов Север.Реалии. В ноябре Грудиной предъявили окончательное обвинение по "санитарному делу". Ранее активистка говорила, что находится под подпиской о невыезде, а за любое правонарушение или "донос" её отправят в СИЗО.
Накануне сразу в нескольких регионах России прошли массовые задержания соратников оппозиционного политика Алексея Навального. Обыски прошли у бывших координаторов штаба Навального: в Иркутской, Томской, Саратовской, Архангельской областях и Алтайском крае.
Сторонников Навального подозревают в создании экстремистского сообщества, а также в участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.
В июне Мосгорсуд признал экстремистскими организациями основанный Алексеем Навальным ФБК, а также штабы Навального и организацию "Фонд защиты прав граждан" (внесена российскими властями в список "иностранных агентов"). Штабы были закрыты еще в апреле после иска прокуратуры в Московский городской суд.
- Уголовное дело в отношении активистки возбудили в июле после объявления об участии в выборах в совет Мурманска. По версии следствия, Грудина участвовала в предвыборной агитации, будучи больной коронавирусом. Ее принудительно госпитализировали, хотя тест у неё был отрицательный. Активистка пыталась подать документы через администрацию больницы, но руководство медицинского учреждения этого не сделало. Грудина в знак протеста объявляла голодовку.
- В начале августа Грудину отпустили из больницы, но на пороге учреждения её задержали полицейские и повезли в суд по "санитарному делу". Суд избрал Грудиной меру пресечения по делу в виде подписки о невыезде. Против активистки могут возбудить еще одно уголовное дело по "дадинской статье" за неоднократное нарушение порядка проведения митингов. 11 ноября 2021 года Грудиной предъявили окончательное обвинение по "санитарному делу".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.