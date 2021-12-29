Бывшую главу штаба Навального в Мурманске объявили в розыск

Бывшую главу штаба Навального (признаны экстремистскими организациями и запрещены) в Мурманске Виолетту Грудину объявили в розыск по уголовной статье. Об этом говорится в карточке в базе МВД. На неё обратила внимание "Новая газета".

В карточке не указывается, по какой статье ведется розыск. Виолетта Грудина не ответила на звонки и сообщения корреспондентов Север.Реалии. В ноябре Грудиной предъявили окончательное обвинение по "санитарному делу". Ранее активистка говорила, что находится под подпиской о невыезде, а за любое правонарушение или "донос" её отправят в СИЗО.

Накануне сразу в нескольких регионах России прошли массовые задержания соратников оппозиционного политика Алексея Навального. Обыски прошли у бывших координаторов штаба Навального: в Иркутской, Томской, Саратовской, Архангельской областях и Алтайском крае.

Сторонников Навального подозревают в создании экстремистского сообщества, а также в участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

В июне Мосгорсуд признал экстремистскими организациями основанный Алексеем Навальным ФБК, а также штабы Навального и организацию "Фонд защиты прав граждан" (внесена российскими властями в список "иностранных агентов"). Штабы были закрыты еще в апреле после иска прокуратуры в Московский городской суд.

Уголовное дело в отношении активистки возбудили в июле после объявления об участии в выборах в совет Мурманска. По версии следствия, Грудина участвовала в предвыборной агитации, будучи больной коронавирусом. Ее принудительно госпитализировали, хотя тест у неё был отрицательный. Активистка пыталась подать документы через администрацию больницы, но руководство медицинского учреждения этого не сделало. Грудина в знак протеста объявляла голодовку.

В начале августа Грудину отпустили из больницы, но на пороге учреждения её задержали полицейские и повезли в суд по "санитарному делу". Суд избрал Грудиной меру пресечения по делу в виде подписки о невыезде. Против активистки могут возбудить еще одно уголовное дело по "дадинской статье" за неоднократное нарушение порядка проведения митингов. 11 ноября 2021 года Грудиной предъявили окончательное обвинение по "санитарному делу".