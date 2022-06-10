Суд заочно арестовал бывшую главу штаба Навального в Мурманске

Суд в Мурманске заочно арестовал бывшего координатора городского штаба сторонников политика Алексея Навального Виолетту Грудину. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Ранее Грудина покинула Россию из-за давления со стороны МВД. По какому именно делу она арестована – неизвестно. Её обвиняют по трём статьям Уголовного кодекса: о создании экстремистского сообщества, о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и распространении фейков про российскую армию.

Штабы сторонников Навального были признаны российскими властями экстремистской организацией и запрещены. Активистка находится за границей. 29 декабря она была объявлена в розыск.