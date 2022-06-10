Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд заочно арестовал бывшую главу штаба Навального в Мурманске

Виолетта Грудина

Суд в Мурманске заочно арестовал бывшего координатора городского штаба сторонников политика Алексея Навального Виолетту Грудину. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Ранее Грудина покинула Россию из-за давления со стороны МВД. По какому именно делу она арестована – неизвестно. Её обвиняют по трём статьям Уголовного кодекса: о создании экстремистского сообщества, о нарушении санитарно-эпидемиологических правил и распространении фейков про российскую армию.

Штабы сторонников Навального были признаны российскими властями экстремистской организацией и запрещены. Активистка находится за границей. 29 декабря она была объявлена в розыск.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG