C "Яндекс Карт" пропало название Эгейского моря

В сервисе "Яндекс. Карты" пропало название Эгейского моря. В компании "Яндекс" объяснили это технической ошибкой, которую уже исправили, однако, как обращают внимание ряд СМИ, до вечера понедельника название на карте так и не появилось.
Издание "Медуза" отмечает при этом, что название Гейлорд, которое носят два американских города, и название греческого острова Лесбос, который находится как раз в северо-восточной части Эгейского моря, на сервисе "Яндекс. Карты" отображаются.
- В России действует закон о запрете так называемой ЛГБТ-пропаганды - в декабре 2022 года его подписал Владимир Путин. С 2013 года в стране была запрещена подобная "пропаганда" среди несовершеннолетних, теперь же запрет распространяется на всех россиян. Фактически закон ввёл табу на обсуждение гомосексуальности и трансгендерности в любом, отличном от негативного контексте.
- "Пропагандой" суды признают даже простое изображение радуги, цвета которой используют представители ЛГБТ по всему миру.
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