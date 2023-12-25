C "Яндекс Карт" пропало название Эгейского моря

В сервисе "Яндекс. Карты" пропало название Эгейского моря. В компании "Яндекс" объяснили это технической ошибкой, которую уже исправили, однако, как обращают внимание ряд СМИ, до вечера понедельника название на карте так и не появилось.

Издание "Медуза" отмечает при этом, что название Гейлорд, которое носят два американских города, и название греческого острова Лесбос, который находится как раз в северо-восточной части Эгейского моря, на сервисе "Яндекс. Карты" отображаются.