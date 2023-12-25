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C "Яндекс Карт" пропало название Эгейского моря

Эгейское море
Эгейское море

В сервисе "Яндекс. Карты" пропало название Эгейского моря. В компании "Яндекс" объяснили это технической ошибкой, которую уже исправили, однако, как обращают внимание ряд СМИ, до вечера понедельника название на карте так и не появилось.

Издание "Медуза" отмечает при этом, что название Гейлорд, которое носят два американских города, и название греческого острова Лесбос, который находится как раз в северо-восточной части Эгейского моря, на сервисе "Яндекс. Карты" отображаются.

  • В России действует закон о запрете так называемой ЛГБТ-пропаганды - в декабре 2022 года его подписал Владимир Путин. С 2013 года в стране была запрещена подобная "пропаганда" среди несовершеннолетних, теперь же запрет распространяется на всех россиян. Фактически закон ввёл табу на обсуждение гомосексуальности и трансгендерности в любом, отличном от негативного контексте.
  • "Пропагандой" суды признают даже простое изображение радуги, цвета которой используют представители ЛГБТ по всему миру.

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