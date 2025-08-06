Часики тикают

Владимир Путин в пятый раз встретился со Стивом Уиткоффом, на этот раз в Кремле. Специальный представитель президента США вновь посетил Россию за два дня до истечения "ультиматума Дональда Трампа". Накануне западные СМИ сообщали, что Владимир Путин по-прежнему намеревается продолжать воевать, но и совсем портить отношения с Трампом не хотел бы. В качестве ответного предложения Кремль может предложить прекращение огня в воздухе (это значит, что Украина и Россия не смогут использовать дроны и ракеты). Трамп угрожает Путину введением новых санкций.

Одновременно, президент США пытается с помощью тарифной политики оказывать давление на торговых партнеров России. Индийский МИД обвинил США и Европу в двойных стандартах - за то, что те сами продолжают торговать с Россией. Индия продолжает закупки российской нефти. В ответ Россия пытается воздействовать на страны НАТО, используя "ядерную карту". МИД России заявил о выходе Москвы из моратория по договору о ракетах средней и малой дальности. В прошлом году Путин уже дал указание возобновить производство соответствующих типов вооружений. Чем закончились переговоры в Кремле, каким окажется ответ Кремля на ультиматум Белого дома и как будут развиваться отношения Москвы и Вашингтона - обсудим с американским политическим экспертом Ариэлем Коэном.



