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Посланник Трампа встретился в Кремле с Путиным

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Переговоры, предположительно, касаются ситуации в Украине. Уиткофф прилетел в Москву утром в среду — ночью в четверг истечёт срока ультиматума с требованием перемирия с Украиной, выдвинутый Москве президентом США Дональдом Трампом.

Белый дом, как ожидается, введёт против Москвы новые санкции в случае отказа Путина от перемирия и повысит пошлины на товары из России и стран, торгующих с ней. Источник газеты Financial Times утверждает, что Трамп будет "в ярости", если визит Уиткоффа не принесёт никаких результатов.

Агентство Bloomberg утверждает, что Москва может предложить Вашингтону заключить "воздушное перемирие" с Украиной. Сделка должна подразумевать взаимный отказ от тыловых ударов ракетами и дронами. На полное перемирие Путин ещё накануне не был согласен, утверждает Reuters.

Источники агентства сообщили, что военные обещали президенту России скорое обрушение украинского фронта.

Новость будет дополнена по мере поступления новой информации

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