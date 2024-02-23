Частный аппарат впервые совершил успешную посадку на Луну

Лунный модуль "Нова-Си" в четверг, 22 февраля, стал первым частным космическим аппаратом, совершившим успешную мягкую посадку на Луну. Это стало и первой за 50 лет успешной посадкой для американских аппаратов – спустя полвека после "Аполлонов".

На борту разработанного американской компанией Intuitive Machines аппарата – приборы для сбора данных о лунной поверхности и об окружающей среде. Прилунившись, модуль передал один слабый сигнал, несмотря на усилия диспетчеров установить с ним лучший контакт.

"Но мы можем без сомнения подтвердить, что наше оборудование находится на поверхности Луны", – сказал директор миссии IM-1 Тим Крейн.

Частная миссия IM-1 стартовал 15 февраля 2024 года. Модуль "Нова-Си", запущенный ракетой-носителем "Фалькон-9", успешно вышел на траекторию перелёта, выполнив два манёвра коррекции траектории. Вечером 21 февраля модуль вышел на круговую окололунную орбиту и получил первые снимки лунной поверхности, — рассказывает N+1.

В Intuitive Machines не рассказали о состоянии и о точном местоположении "Нова-Си". Также компания прекратила прямую трансляцию вскоре после подтверждения его приземления, пишет Politico.

Поверхности Луны достигали аппараты только пяти стран: СССР, США, Индии, Китая и Японии. Частные миссии к спутнику несколько раз заканчивались неудачей. В прошлом месяце посадка не удалась американской компании Astrobotic Technology, а ещё раньше – частным компаниям из Израиля и Японии.