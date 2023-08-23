Посадочный модуль индийской станции "Чандраян-3" успешно прилунился

Посадочный модуль "Викрам", который был доставлен на орбиту Луны индийской межпланетной станцией "Чандраян-3" совершил успешную посадку на спутнике Земли. На его борту находится луноход "Прагьян". Прямая трансляция прилунения велась на ютуб-канале Индийской организации космических исследований, за ней наблюдали около 6,5 миллиона зрителей.

Индия стала четвертой страной, посадившей свой аппарат на спутник Земли после СССР, США и Китая. Кроме того, это первая страна, которой удалось посадить свою технику на южном полюсе Луны.

"Мы осуществили мягкую посадку на Луну, Индия на Луне", – сообщил глава организации Шри Соманат.

Станция стартовал 14 июля с космодрома Шрихарикота на ракете среднего класса LVM3. Полёт к Луне длился почти три недели. Посадочный модуль "Викрам" и луноход "Прагьян" должны проработать на спутнике Земли один лунный день – 14,5 земных суток. Они будут изучать сейсмическую активность, грунт и экзосферу.

Предыдущая лунная миссия Индии закончилась неудачей. Тогда посадочный модуль "Викрам", который был доставлен на орбиту Луны станцией "Чандраян-2", разбился.

Ранее российская межпланетная станция "Луна-25" потерпела крушение при переходе на предпосадочную орбиту. Глава корпорации "Роскосмос" Юрий Борисов заявил, что авария произошла из-за нештатной работы двигателя. Автоматическая межпланетная станция "Луна-25" была запущена с космодрома Восточный в Амурской области 11 августа. Это был первый в современной истории России запуск миссии на Луну. Задачей "Луны-25" была отработка технологии мягкой посадки на Южном полюсе спутника Земли. Станция также должна была проводить долговременные исследования на лунной поверхности.