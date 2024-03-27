ЧЕ по спортивной гимнастике-2025 перенесут из Тель-Авива

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 2025 года, который должен был пройти в Тель-Авиве, перенесут из Израиля. Такое решение принял Европейский гимнастический союз (ЕГС).
Причиной переноса названа "текущая ситуация в Израиле". До 23 апреля ЕГС принимает заявки на проведение чемпионата от других стран.
"Мы высоко оцениваем усилия Федерации гимнастики Израиля, которая отлично провела несколько чемпионатов Европы за последние 8 лет", – говорится в заявлении ЕГС. Также союз будет приветствовать заявки Израиля на проведение следующих чемпионатов.
- Израиль проводит в секторе Газа военную операцию в ответ на нападение группировки ХАМАС, признанной в США и ЕС террористической, 7 октября 2023 года. Тогда в Израиле погибли более 1200 человек, больше двухсот были захвачены в плен. Некоторые остаются в заложниках до сих пор.
- По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, в результате израильских обстрелов погибли больше 30 тысяч палестинцев – в основном женщин и детей. Независимого подтверждения этим данным нет.
- В понедельник, 25 марта, Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа и отпустить всех заложников, удерживаемых ХАМАС.
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