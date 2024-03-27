ЧЕ по спортивной гимнастике-2025 перенесут из Тель-Авива

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 2025 года, который должен был пройти в Тель-Авиве, перенесут из Израиля. Такое решение принял Европейский гимнастический союз (ЕГС).

Причиной переноса названа "текущая ситуация в Израиле". До 23 апреля ЕГС принимает заявки на проведение чемпионата от других стран.

"Мы высоко оцениваем усилия Федерации гимнастики Израиля, которая отлично провела несколько чемпионатов Европы за последние 8 лет", – говорится в заявлении ЕГС. Также союз будет приветствовать заявки Израиля на проведение следующих чемпионатов.