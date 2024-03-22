Россия и Китай заблокировали в ООН резолюцию по сектору Газа

Совет безопасности ООН в пятницу обсудил предложенную США резолюцию по ситуации в секторе Газа. В ней предлагалось немедленно прекратить боевые действия с обеих сторон конфликта приблизительно на шесть недель, чтобы дать гуманитарным организациям возможность оказать помощь гражданскому населению сектора. Однако Россия и Китай воспользовались правом вето и заблокировали принятие резолюции.
Также в документе содержалось требование к группировке ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, немедленно предоставить доступ к израильским заложникам и пойти навстречу дипломатическим усилиям для их освобождения.
Постоянный представитель России в Совете безопасности Василий Небензя заявил, что в американском проекте резолюции "определяется настоятельная необходимость немедленного и устойчивого прекращения огня, но нет соответствующего требования или призыва", цитирует его ТАСС.
Перед голосованием по этой резолюции Небензя сказал: "Американский "продукт" – насквозь политизированный документ, единственная цель которого – подыграть на предвыборной волне настроениям избирателей". По его мнению, "если бы эта резолюция была принята, это бы окончательно закрыло дискуссию по необходимости прекращения огня в Газе, развязало руки Израилю и приговорило бы Газу и все ее население к уничтожению или изгнанию".
Небензя призвал поддержать альтернативный вариант резолюции, предложенный непостоянными членами Совбеза.
Постоянный представитель США в Совбезе ООН Линда Томас-Гринфилд до голосования заявила, что её страна приветствовала бы постоянное перемирие в секторе Газа, но пока необходимо предпринимать дипломатические усилия, исходя из реальных условий, такие как идущие сейчас переговоры с ХАМАС при посредничестве Катара. После того как Китай и Россия воспользовались правом вето, она осудила их действия, сказав, что обе страны пока не сделали ничего значимого для разрешения ситуации, а Россия "кидается камнями в доме из стекла" и ставит политические интересы выше интересов прогресса в решении конфликта.
Предлагаемый альтернативный вариант резолюции она раскритиковала за то, что в нём, по мнению Томас-Гринфилд, недостаточно прописаны возможности для дипломатии в регионе и он может предоставить ХАМАС лазейку, чтобы уйти от предлагаемой сделки по освобождению заложников.
- Израиль проводит в секторе Газа полномасштабную военную операцию в ответ на нападение 7 октября на юг Израиля палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе. Во время атаки джихадистов погибли более 1200 человек, больше 200 израильтян и иностранцев были взяты в заложники и вывезены в Газу. Более 130 человек, по последним данным, до сих пор остаются захваченными.
- По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, в результате обстрелов со стороны Армии обороны Израиля погибли больше 30 тысяч палестинцев – в основном женщин и детей. Независимого подтверждения этим данным нет.
- Израиль ранее заявил, что готовится провести боевую операцию против джихадистов в районе погранпункта Рафах на границе с Египтом. В этом регионе укрываются более полутора миллионов перемещённых жителей Газы. Вашингтон утверждает, что проведение операции без эвакуации людей может привести к гуманитарной катастрофе.
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