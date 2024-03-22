Россия и Китай заблокировали в ООН резолюцию по сектору Газа

Совет безопасности ООН в пятницу обсудил предложенную США резолюцию по ситуации в секторе Газа. В ней предлагалось немедленно прекратить боевые действия с обеих сторон конфликта приблизительно на шесть недель, чтобы дать гуманитарным организациям возможность оказать помощь гражданскому населению сектора. Однако Россия и Китай воспользовались правом вето и заблокировали принятие резолюции.

Также в документе содержалось требование к группировке ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, немедленно предоставить доступ к израильским заложникам и пойти навстречу дипломатическим усилиям для их освобождения.

Постоянный представитель России в Совете безопасности Василий Небензя заявил, что в американском проекте резолюции "определяется настоятельная необходимость немедленного и устойчивого прекращения огня, но нет соответствующего требования или призыва", цитирует его ТАСС.

Перед голосованием по этой резолюции Небензя сказал: "Американский "продукт" – насквозь политизированный документ, единственная цель которого – подыграть на предвыборной волне настроениям избирателей". По его мнению, "если бы эта резолюция была принята, это бы окончательно закрыло дискуссию по необходимости прекращения огня в Газе, развязало руки Израилю и приговорило бы Газу и все ее население к уничтожению или изгнанию".

Небензя призвал поддержать альтернативный вариант резолюции, предложенный непостоянными членами Совбеза.

Постоянный представитель США в Совбезе ООН Линда Томас-Гринфилд до голосования заявила, что её страна приветствовала бы постоянное перемирие в секторе Газа, но пока необходимо предпринимать дипломатические усилия, исходя из реальных условий, такие как идущие сейчас переговоры с ХАМАС при посредничестве Катара. После того как Китай и Россия воспользовались правом вето, она осудила их действия, сказав, что обе страны пока не сделали ничего значимого для разрешения ситуации, а Россия "кидается камнями в доме из стекла" и ставит политические интересы выше интересов прогресса в решении конфликта.

Предлагаемый альтернативный вариант резолюции она раскритиковала за то, что в нём, по мнению Томас-Гринфилд, недостаточно прописаны возможности для дипломатии в регионе и он может предоставить ХАМАС лазейку, чтобы уйти от предлагаемой сделки по освобождению заложников.