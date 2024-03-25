Совет безопасности ООН в понедельник принял резолюцию с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа. В документе содержится требование о немедленном и безусловном освобождении израильских заложников, удерживаемых радикальной группировкой ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе.

В принятой резолюции ООН требует от обеих сторон конфликта прекратить огонь на время священного для мусульман месяца Рамадан (в этом году с 10 марта по 9 апреля) и обеспечить беспрепятственные поставки гуманитарной помощи в сектор.

Резолюция была подготовлена десятью членами Совета безопасности и внесена Мозамбиком. Россия пыталась добавить в тексте требование "постоянного" прекращения огня, эта поправка была отклонена. Соединённые Штаты, трижды использовавшие при рассмотрении аналогичных резолюций право вето, в этот раз при голосовании воздержались.

Предыдущий вариант резолюции, предложенный США, был заблокирован Россией и Китаем.