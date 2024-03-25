Совет безопасности ООН в понедельник принял резолюцию с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа. В документе содержится требование о немедленном и безусловном освобождении израильских заложников, удерживаемых радикальной группировкой ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе.
В принятой резолюции ООН требует от обеих сторон конфликта прекратить огонь на время священного для мусульман месяца Рамадан (в этом году с 10 марта по 9 апреля) и обеспечить беспрепятственные поставки гуманитарной помощи в сектор.
Резолюция была подготовлена десятью членами Совета безопасности и внесена Мозамбиком. Россия пыталась добавить в тексте требование "постоянного" прекращения огня, эта поправка была отклонена. Соединённые Штаты, трижды использовавшие при рассмотрении аналогичных резолюций право вето, в этот раз при голосовании воздержались.
Предыдущий вариант резолюции, предложенный США, был заблокирован Россией и Китаем.
- Израиль проводит в секторе Газа полномасштабную военную операцию в ответ на нападение 7 октября на юг Израиля палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе. Во время атаки джихадистов погибли более 1200 человек, больше 200 израильтян и иностранцев были взяты в заложники и вывезены в Газу. Более 130 человек, по последним данным, до сих пор остаются захваченными.
- По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, в результате обстрелов со стороны Армии обороны Израиля погибли больше 30 тысяч палестинцев – в основном женщин и детей. Независимого подтверждения этим данным нет.
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