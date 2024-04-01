Чеченец, задержанный после теракта в "Крокусе", умер в отделе полиции

Издание "Агентство.Новости" сообщило о смерти в московской полиции уроженца Чечни Асхаба Успанова. Как рассказала "Агентству" мать Успанова, её сына задержали в ночь после теракта в "Крокус Сити Холле", о чём он успел сообщить родственникам. Когда через два часа жена Успанова приехала в отдел полиции, ей рассказали, что её муж мёртв.

По мнению чеченского канала 1ADAT, первым рассказавшего о деле Успанова, он умер от пыток. Канал утверждает, что у Успанова были сломаны рёбра и позвоночник, на его теле следы удушения и кровоподтёки.

На 1ADAT опубликовано видео из морга, где показано тело Успанова со следами насилия. Автор ролика утверждает, что в полиции инсценировали самоубийство Успанова, чтобы скрыть преступление. Мать погибшего заявила "Агентству", что её сын не пошёл бы на суицид, поскольку был мусульманином, а самоубийство осуждается исламом. Также семья Успанова категорически отрицает возможность его причастности к теракту.