Чеченец, задержанный после теракта в "Крокусе", умер в отделе полиции

Издание "Агентство.Новости" сообщило о смерти в московской полиции уроженца Чечни Асхаба Успанова. Как рассказала "Агентству" мать Успанова, её сына задержали в ночь после теракта в "Крокус Сити Холле", о чём он успел сообщить родственникам. Когда через два часа жена Успанова приехала в отдел полиции, ей рассказали, что её муж мёртв.
По мнению чеченского канала 1ADAT, первым рассказавшего о деле Успанова, он умер от пыток. Канал утверждает, что у Успанова были сломаны рёбра и позвоночник, на его теле следы удушения и кровоподтёки.
На 1ADAT опубликовано видео из морга, где показано тело Успанова со следами насилия. Автор ролика утверждает, что в полиции инсценировали самоубийство Успанова, чтобы скрыть преступление. Мать погибшего заявила "Агентству", что её сын не пошёл бы на суицид, поскольку был мусульманином, а самоубийство осуждается исламом. Также семья Успанова категорически отрицает возможность его причастности к теракту.
- После теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" в городах России участились облавы на мигрантов и россиян неславянской внешности. Мигранты жалуются на давление силовиков и ксенофобию. Мигрантов избивают, врываются к ним в общежития и выдворяют из России.
- Четверо граждан Таджикистана, подозреваемых в участии в теракте в "Крокус Сити Холле" были задержаны 23 марта. В суд для избрания меры пресечения они были доставлены со следами избиений, один из них – в полубессознательном состоянии на инвалидной коляске. В интернете распространилось видео, на котором одному из задержанных отрезают ухо.
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