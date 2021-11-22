Чечня предложила не упоминать национальность преступников в СМИ

Парламент Чечни внёс в Госдуму законопроект о запрете упоминания национальности и вероисповедания человека, причастного к преступлению.

Упоминания происхождения и религии возможных преступников, по мнению разработчиков документа, оскорбляют чувства верующих. Авторы считают, что принятие закона обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия в России.

Изменения предлагается внести в закон о СМИ, в статью о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации.

Парламент Чечни начал разработку законопроекта после того, как глава республики Рамзан Кадыров раскритиковал журналистов, которые назвали подозреваемых в нападении на москвича с ребёнком "лицами кавказской национальности". Кадыров тогда написал, что в сообщениях СМИ о происшествиях есть только две категории граждан – кавказцы и люди без национальности.