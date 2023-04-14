Чего добился Путин?

Гости программы "Лицом к событию" политик Дмитрий Гудков и политолог Николай Петров. Чего добился в разных сферах жизни России Владимир Путин, продолжая свою "операцию" - войну против Украины.
Видеоверсия программы
Опрос на улицах Москвы
Гости программы "Лицом к событию" политик Дмитрий Гудков и политолог Николай Петров. Чего добился в разных сферах жизни России Владимир Путин, продолжая свою "операцию" - войну против Украины.
Видеоверсия программы
Опрос на улицах Москвы
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.