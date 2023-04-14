Чего добился Путин?

Гости программы "Лицом к событию" политик Дмитрий Гудков и политолог Николай Петров. Чего добился в разных сферах жизни России Владимир Путин, продолжая свою "операцию" - войну против Украины.

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