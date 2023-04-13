Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

ЕС ввёл новые санкции против ЧВК "Вагнер", а также против РИА ФАН

Евгений Пригожин

Евросоюз добавил ЧВК "Вагнер" в ещё один санкционный список, а также ввёл санкции против Федерального агентства новостей (РИА ФАН). Это следует из документа, опубликованного в четверг в "Официальном журнале ЕС".

Как отмечается в тексте, две внесённые в санкционный список структуры несут ответственность за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

О ЧВК "Вагнер", основанной близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным, говорится, что эта группа активно участвует в агрессивной войне России против Украины и возглавила атаки на украинские города Соледар и Бахмут в начале нынешнего года.

РИА ФАН попало под санкции в связи с тем, что входит в медиагруппу "Патриот", чей попечительский совет возглавляет Пригожин; РИА ФАН причастно к пропаганде и дезинформации о войне России в Украине и продвигает действия, предпринимаемые ЧВК "Вагнер", говорится в журнале ЕС.

  • Совет Европейского союза по иностранным делам ввёл санкции против основанной Пригожиным ЧВК ещё в 2021 году. Тогда меры связали с тем, что, по мнению Брюсселя, группа была причастна к серьёзным нарушениям прав человека в Ливии, Сирии, Центральноафриканской Республике, Украине. Активы компании в ЕС подлежали заморозке, а европейским компаниям запрещалось сотрудничать с ней в любом виде, отмечает РБК.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG