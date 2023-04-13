ЕС ввёл новые санкции против ЧВК "Вагнер", а также против РИА ФАН

Евросоюз добавил ЧВК "Вагнер" в ещё один санкционный список, а также ввёл санкции против Федерального агентства новостей (РИА ФАН). Это следует из документа, опубликованного в четверг в "Официальном журнале ЕС".

Как отмечается в тексте, две внесённые в санкционный список структуры несут ответственность за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

О ЧВК "Вагнер", основанной близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным, говорится, что эта группа активно участвует в агрессивной войне России против Украины и возглавила атаки на украинские города Соледар и Бахмут в начале нынешнего года.

РИА ФАН попало под санкции в связи с тем, что входит в медиагруппу "Патриот", чей попечительский совет возглавляет Пригожин; РИА ФАН причастно к пропаганде и дезинформации о войне России в Украине и продвигает действия, предпринимаемые ЧВК "Вагнер", говорится в журнале ЕС.