Чехия запретила въезд обладателям диппаспортов России

Правительство Чехии запретило въезд в страну обладателям российских дипломатических и служебных паспортов, которые не были аккредитованы в МИД Чехии как члены дипломатической миссии в стране.

Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Как отметил Липавский, эта мера распространяется на международные аэропорты.

"Саботажей становится все больше, и мы не будем рисковать с агентами под дипломатическим прикрытием. Мы подаём пример другим странам, и я буду продолжать добиваться максимально последовательных мер на уровне всей Шенгенской зоны. Мы защитим Чехию", – написал министр.

После начала российского вторжения в Украину в 2022 году Чехия практически перестала выдавать гражданам России визы (за рядом исключений). С октября 2022 года действует запрет на въезд в Чехию для граждан России с обычными (не дипломатическими) загранпаспортами. Как отмечает чешское русскоязычное издание Vinegret.cz, запрет носит больше символический, чем практический характер. Россиян, действительно, не пускают в Чехию, если они прилетают из стран, не входящих в Шенгенскую зону (как правило, им просто отказывают в посадке на рейсы), однако нет ограничений на приезд в страну из других государств Шенгена, то есть обладатели Шенгенской визы, выданной другими странами, могут въехать в Чехию.

При этом чешская дипломатия во главе с Липавским добивается принятия на уровне ЕС ограничений на перемещение российских дипломатов в пределах Шенгенской зоны. Предлагается ограничить их перемещения территорией только той страны, где они аккредитованы. Пока эта мера не нашла достаточной поддержки, однако обсуждается более мягкий её вариант - необходимость обязать российских дипломатов, работающих на территории ЕС, заранее сообщать обо всех своих поездках в рамках объединения. Об этом сообщило на прошлой неделе агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники.

3 и 4 октября в Чехии пройдут парламентские выборы. Нынешнее правительство занимает жёсткую позицию по отношению к России. Согласно опросам, партии, входящие в него, вероятно, не получат большинства, что может привести к изменению политики Праги.