Вопрос времени. Покровск может пасть после более чем года боев

Российским войскам после более чем год боев удалось зайти в Покровск – опорный пункт украинской обороны на западе Донецкой области, – и значительно продвинуться в юго-западной части города, закрепившись в районе железной дороги, а по данным пророссийских источников, продвинуться за нее.

По состоянию на 24 октября, там могло находиться как минимум 250 российских военнослужащих, которые вступали с украинскими военнослужащими в стрелковые бои и расстреливали бойцов ВСУ прямо на позициях: в частности, операторов дронов, пишет "Украинская правда" со ссылкой на двух украинских офицеров, выполняющих в этом районе боевые задачи.

Издание отмечает, что украинская логистика находится под полным контролем российских дронов, и силам ВСУ приходится добираться до позиций пешком, преодолевая по 10 – 15 километров. "Украинская правда" называет ситуацию в городе "больше, чем критической".

Эту информацию подтвердил и известный украинский волонтер Сергей Стерненко. "К сожалению, это правда, ситуация в Покровске становится все хуже. Как таковая логистика отсутствует. Отдельные позиции находятся в условному тылу противника. Почему в условному? Потому что единой линии фронта нет", – написал он.

Мы поговорили с ведущими военными экспертами и попытались разобраться, что привело к такому развитию событий, и как падение Покровска, которое эксперты называют "вопросом времени", изменит ситуацию на фронте.

Хронология боев за Покровск

Точную дату начала боев за Покровск назвать довольно трудно: Россия начала стремительно продвигаться в сторону города после захвата Авдеевки в феврале 2024 года. В апреле – мае, в течение всего нескольких недель, российской армии удалось захватить Очеретино, которое могло стать для них следующим после Авдеевки препятствием.

В течение лета армия РФ развивала успех, продвигаясь к Покровску с востока, юго-востока и юга. В августе всего за несколько недель был захвачен город Новогродовка – довольно крупный населенный пункт, который по своим размерам больше, чем державшийся несколько лет Угледар на юге Донецкой области, но и он пал спустя полтора месяца после захвата Новогродовки.

В течение осени российские войска развивали успех южнее Покровска, пытаясь обойти его с флангов.

К концу декабря российские войска уже контролировали населенный пункт Шевченко в шести километрах к югу от Покровска. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) уже тогда называли ситуацию для ВСУ критической.

Украинский аналитик и глава группы Frontelligence Insight, пишущий в социальной сети X под именем Tatarigami_UA, напоминает, что риск захвата Покровска существовал еще в конце 2024 года: уже тогда фиксировались случаи "инфильтрации" малых российских пехотных групп в город, и команда аналитика полагала, что Украина может потерять этот важный город еще в конце 2024 года.

Впрочем, этого не произошло, и украинским войскам удалось несколько стабилизировать ситуацию и даже отбросить российские силы сразу на нескольких участках фронта под Покровском: продвижение ВС РФ в сторону города с юга и юго-запада забуксовало почти до середины лета 2025 года.

Российские войска, однако, не оставляли попыток захватить город и за эти же полгода смогли продвинуться на другом участке, к северо-востоку от Покровска.

В июле им наконец удалось пробиться на окраины села Леонтовичи (до 2024 года – Перше травня), вплотную прилегающего к Покровску с юго-запада. Тогда же, в июле, в Покровске вновь были замечены российские "инфильтрационные группы", которые спустя время были оттуда выбиты.

В сентябре серая зона на южных окраинах Покровска начала расширяться, и параллельно российские войска продвигались к западу от города.

В октябре постепенное расширение продолжилось, но никакого прорыва не фиксировалось вплоть до двадцатых чисел месяца: по данным украинского аналитического портала DeepState, только тогда серая зона начала стремительно расти. За 10 дней она увеличилась на 25 квадратных километров: российским войскам удалось продвинуться в южной и юго-западной частях города и достичь проходящей через самый центр города железной дороги.

По данным пророссийского OSINT-проекта "Сливочный каприз", российским войскам и вовсе удалось пересечь железнодорожные пути сразу на нескольких участках и закрепиться там: в районе промзоны на северо-западных окраинах города, а также в районе железнодорожной станции в центре города.

Расхождение в данных DeepState и "Сливочного каприза" объясняется разными методиками подсчетов:

Во-первых, сегодня намного сложнее подсчитать темпы продвижение и понять, под чьим контролем находится конкретная территория, поскольку в реалиях войны устойчивой оборонительной линии попросту нет. В то же время российские Вооруженные силы с начала года продвигаются в основном при помощи тактики "просачивания", из-за чего передовая представляет собой сплошную серую зону, где большинство потерь случается из-за применения беспилотных средств, а не из-за столкновений пехоты.

В том числе поэтому DeepState ведет свою карту довольно консервативно, оставляя большие куски фронта в серой зоне.

Во-вторых, на работу украинского проекта влияют и политические аспекты, а также нежелание ухудшать положение военнослужащих ВСУ раскрытием их позиций.

"Сливочный каприз", в свою очередь, слишком фривольно ведет свои подсчеты: проект действительно верно геолоцирует кадры с линии фронта, но при этом считает подконтрольной российской армии практически любую территорию, на которой были зафиксированы живые или мертвые российские солдаты.

Снежный ком. Причины проблем ВСУ в Покровске

Если посмотреть на карту, может сложиться впечатление, что проблемы у ВСУ в Покровске начались резко и неожиданно. Опрошенные нами эксперты, впрочем, не соглашаются с этой оценкой и считают, что ситуация для обороняющихся там сил ухудшалась постепенно.

"Текущее развитие событий в Покровске не является ни новым, ни неожиданным. Это естественный процесс, который начался с краха украинской обороны летом и в начале осени 2024 года на участке между Покровском и Авдеевкой", – отмечает Tatarigami.

C этой оценкой соглашается и Эмиль Кастехельми из финского аналитического проекта Black Bird Group. Он отмечает, что уже 2025 года российские войска начали формировать условия для окружения города, продвигаясь к северу и югу от города. С каждым месяцем логистические возможности ВСУ становились все более узкими, а сейчас ситуация с точки зрения логистики и вовсе является опасной, считает аналитик:

"В настоящее время россияне закрепились в восточной и южной частях города и пытаются продвинуться к центральной части, но из-за характера нынешнего поля боя практически невозможно точно оценить, какие кварталы конкретно принадлежат россиянам, какие – украинцам, а какие относятся к так называемой "серой зоне". Четких линий фронта нет, и войска могут смешиваться в этих районах. Однако в ближайшие недели россияне, скорее всего, попытаются продвинуться дальше вглубь города".

Аналитики Conflict Intelligence Team считают, что основная причина проблем в Покровске – нехватка личного состава ВСУ: им попросту не хватает сил для предотвращения проникновения российских сил в город, а оборона в городе ведется лишь очаговая: это фактически признает и командование ВСУ.

Стоит также отметить, что вести оборону в городской застройке в условиях дефицита пехоты, пусть и с обильным количеством дронов, сложнее, чем на относительно открытых участках фронта.

В городе существует множество укрытий от дронов, из-за которых вычислить вражескую пехоту гораздо сложнее, и даже если она вовремя обнаружена, наступающие группы могут укрыться в подвале или любом другом укрепленном помещении, а далеко не каждый дрон обладает зарядом, способным пробивать стены или разрушать подвалы.

И хотя городские застройки сами по себе являются почти готовыми укреплениями и огневыми точками, в условиях дефицита кадров их оборона усложняется, а многочисленные дома играют на руку уже наступающим силам.

Во-первых, как отмечала команда CIT год назад в своей сводке, город нужно подготовить к обороне: выбрать ключевые здания для создания огневых точек, разметить секторы обстрела, перекопать, забаррикадировать, перекрыть колючей проволокой и заминировать непростреливаемые улицы. Для этого нужна рабочая сила.

Во-вторых, даже если позиции укреплены, по ним нужно рассредоточить подготовленную живую силу, поскольку фортификации без пехоты просто бессмысленны: их можно просто обойти.

О том, что для обороны города требуется больше живой силы, которой у украинской армии попросту нет, говорят и военные нормативы: вне города взвод (20 – 30 человек) может удерживать участок размером 400 на 300 метров, а в городской застройке – одно или два здания (для сравнения: длина типового советского девятиэтажного дома составляет 75 метров).

Очевидно, что когда бои за Покровск перешли из полей и лесопосадок в город, количество обороняющих город сил так же резко и многократно не выросло, и ВСУ приходится обороняться теми же (и без того недостаточными) силами, что и раньше.

Потеря Покровска неизбежна? Как события могут развиваться дальше

Эмиль Кастехельми отмечает, что украинское командование часто принимало решения о продолжении обороны населенных пунктов и участков фронта, даже если это уже не было выгодно для ВСУ (1, 2, 3). На практике, отмечает эксперт, это означает, что войска вынуждены сражаться с нарушенными линиями снабжения и высоким риском окружения. Также усложняется эвакуация раненых, а отступать в конечном итоге приходится по узким и простреливаемым "коридорам". Действуя таким образом, Украина несет ненужные потери.

Неизвестно, как поведет себя украинское командование в этот раз, но пока никаких сведений о выходе ВСУ из Покровска нет.

После падения Покровска под угрозой окружения окажется и располагающийся на северо-востоке город Мирноград. В CIT отмечают, что захват Покровска сам по себе вряд ли приведет к команде о планомерном отходе из Мирнограда, но ускорит его захват: возможно, со стихийным отходом украинских войск из оперативного окружения. Команда не видит ресурсов, за счет которых ВСУ могли бы сломить текущую тенденцию, поэтому они считают захват Покровска и Мирнограда лишь вопросом времени.

C тем, что в случае падения Покровска захват Мирнограда окажется лишь вопросом времени, соглашается и финский аналитик Эмиль Кастехельми. Он отмечает, что Украина могла бы попробовать стабилизировать ситуацию при помощи скоординированной контратаки, но эксперт сомневается, что ВСУ удастся её провести.

"Теоретически, оборона Мирнограда могла бы продолжаться в течение определенного времени в некоторых частях города, даже если Покровск падет, в зависимости от того, сколько войск и запасов есть у Украины в этом городе. Небольшие группы, вероятно, смогут продержаться некоторое время, укрывшись в подвалах и тоннелях. Однако в конечном итоге эти люди окажутся в окружении, и у них будет только два варианта: погибнуть или сдаться. Теоретическая возможность продолжать оборону в окружении, надеясь на контратаку, не принесет никакой пользы по сравнению с проблемами, которые это создаст для сражающихся там подразделений", – говорит он.

В случае падения Покровска и Мирнограда, отмечает Кастехельми, ситуация может развиваться несколькими способами. Если ВСУ своевременно отступят и постараются минимизировать потери, то, скорее всего, смогут продолжить относительно упорядоченную оборону: отход из покровско-мирноградского выступа может сократить линию фронта более чем на 40 километров, что будет выгодно для защитников, объясняет он.

Если же украинское командование решит удерживать Покровск до "самого горького конца", то ВСУ могут оказаться в ситуации, когда им придется продолжать оборону территорий за пределами Покровска с помощью все более измотанных подразделений, которые понесли ненужные потери в ходе предыдущих боев.

"В этом случае российские войска могут на время ускорить свое продвижение. Впрочем, даже при таком сценарии я не верю, что произойдет быстрый или масштабный прорыв украинской обороны, который значительно изменит ситуацию в этом районе", – резюмирует он.

В CIT также не видят угрозы выхода на оперативный простор в случае падения Покровска, и, как следствие, Мирнограда, но отмечают, что после перегруппировки войска ВС РФ получат в виде Покровска крупный логистический хаб, на который они смогут опираться для дальнейших продвижений.

"Удержание Покровска в течение столь длительного времени уже является достижением, и, в отличие от Авдеевки, украинские войска имели больше времени для подготовки обороны за Покровском, поэтому я не жду, что российская армия будет стремительно продвигаться каждый день на несколько километров в глубину после захвата города", – считает Tatarigami.