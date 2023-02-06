О спорт, ты – война! Андрей Мальгин – о россиянах и Олимпиадах

На прошлой неделе неожиданно заиграла новыми красками тема участия (или неучастия) российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. МОК сам заново поднял, казалось, уже решённый им вопрос: государство, развязавшее войну, не сможет ни принимать международные соревнования, ни посылать на них спортсменов. В спортивных кругах началась дискуссия: а может, всё-таки допустить в нейтральном статусе тех спортсменов, которые не замазали себя прямой поддержкой войны? Эта тема обсуждалась на олимпийском саммите в декабре, а 25 января МОК твердо заявил: "Спортсменов нельзя отстранять от соревнований только на основании паспорта".



Украина, естественно, сразу же выступила против любого участия России. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил: "С прошлого года 231 украинский спортсмен и тренер были убиты россиянами, 15 ранены, 28 задержаны, четыре пропали без вести. Эта геноцидная война заказана Путиным, но ведется обычными россиянами. МОК должен прекратить попытки прикрыть российские преступления белыми флагами". Президент Украины Владимир Зеленский был ещё категоричнее: "Очевидно, что любое нейтральное знамя российских спортсменов запятнано кровью".

Вдумайтесь: нейтральный (!) спортсмен из воинской части с оккупированной территории

Помимо Украины, в странах Балтии и в Польше звучат голоса, что надо подумать даже о бойкоте Олимпийских игр в случае появления там спортсменов из России. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил: "Когда мы, страны, люди Запада, сами ищем способы, как помочь России, и стараемся через заднее крыльцо ослабить изоляцию, которую сформировали в отношении России, допустить спортсменов до официальных соревнований, это означает, что мы сами cебе вредим своими действиями". Такой же позиции придерживаются Латвия и Эстония. При этом компромиссным предложением международных спортивных чиновников недовольна осталась и российская сторона. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил эти предложения так: "В формулировках инициативы слишком много политики", а это "должно быть чуждо идеям олимпийской семьи". Министр спорта Олег Матыцин: "Никакая политика не может и не должна вмешиваться в спорт, здесь нет места спекуляциям о СВО". Короче, спорт должен остаться вне политики! Какое отношение имеют наши спортсмены к специальной военной операции? Мол, одно дело, когда Россию отстраняли от соревнований из-за допинга (это все-таки проблема из области спорта), другое дело – "геополитические пристрастия".



Простите, а как быть с прошлогодним концертом-митингом в Лужниках, когда на сцену, украшенную милитаристскими лозунгами, вышли трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов, гимнастки Дина и Арина Аверины, Виктория Листунова, фигуристы Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов? В тот момент спорт был вне политики? Или как?



Акция была замечена в спортивном мире. Все вышеперечисленные были немедленно отстранены соответствующими международными федерациями. Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова тогда негодовала: "Я не припомню, были ли ранее дисквалификации за политические убеждения, за подобные мероприятия в связи с событиями в Югославии, Сирии, например. И вообще-то в Лужниках был просто концерт, посвященный присоединению Крыма к России". Вообще-то она лукавит. "Просто концерт" назывался "Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!" Спортсмены, вышедшие на сцену, рядом со своими золотыми олимпийскими медалями расположили букву Z – путинскую свастику, символ агрессии против Украины.



Двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова Международная федерация плавания отстранила от всех соревнований, а компания Speedo расторгла с ним спонсорский контракт. Рылов недоумевал: по его словам, он "вышел на сцену и спел гимн на концерте, посвящённом восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, и был в одежде с буквой Z. Не понимаю, что я такого сделал, но в итоге на меня подали жалобу за то, что оскорбил чувства других спортсменов. Я их, видите ли, обидел тем, что просто поддержал свою страну и своего президента". Видите ли, обидел! То есть он вообще не понял, во что вляпался. Олимпийский чемпион Александр Большунов, который ради участия в милитаристском митинге-концерте пропустил гонку на турнире "Олимпийцы России", также был отстранен от всех международных стартов, а немецкий бренд перчаток KinetiXx расторг с ним спонсорский договор.



И тут есть еще один аспект, о котором часто забывают. Дело в том, что и у Большунова, и у Рылова дома в шкафах висят мундиры с погонами, у одного ВС РФ, у другого – Росгвардии. Эти спортсмены военнослужащие. На Олимпиаде-2020 спортсмены ЦСКА составили треть состава сборной России, они завоевали 45 медалей из 71. Еще 16 медалей на прошлой Олимпиаде получили спортсмены Росгвардии. Что касается золота, то спортсмены из ЦСКА взяли там 11 из 20 завоеванных россиянами золотых медалей. Еще шесть на счету Росгвардии. То есть в сумме почти все.



Например, золото в прыжках в высоту принесла в копилку ЦСКА Мария Ласицкене. В 2021 году указом министра обороны Сергея Шойгу она получила звание капитана. Годом ранее она оказалась в центре скандала после совместной фотографии с украинкой Ярославой Магучих на Олимпиаде в Токио (кстати, она младший сержант ВСУ). На Ласицкене обрушились российские болельщики, а на Магучих – украинские. Обниматься с врагом! Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр провела воспитательную беседу с Магучих, по итогам которой заявила: "Мы встретились. Объяснение есть: фото объятий со спортсменкой ОКР – это следствие эмоций. Скорбит по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Она считает честью принадлежать к рядам ВСУ и верна Украине". История вскоре повторилась, когда всплыло совместное фото украинского футболиста "Марселя" Руслана Малиновского, на котором он дружески обнял российского полузащитника "Монако" Александра Головина во время матча этих команд. Тому и другому пришлось долго оправдываться.



Но вернемся к спортсменам-военнослужащим. Саблистка Софья Великая была знаменосцем России на открытии Олимпиады в Токио и выиграла две медали. Была капитаном – стала майором. Её коллеги, чемпионы мира, фехтовальщики Инна Дериглазова и Алексей Черемисинов, – капитаны ВС РФ, Артур Ахматхузин – лейтенант. Прапорщик Заурбек Сидаков и лейтенант Муса Евлоев завоевали олимпийское золото в борьбе. Евлоева за это повысили до старшего лейтенанта. Боксер Муслим Гаджимагомедов, выигравший "серебро" на прошлой Олимпиаде, – сержант, он служит в спортивной роте в аннексированном Севастополе. Очень хочет поехать в 2024 году на Олимпийские игры в качестве "нейтрального спортсмена". Вдумайтесь: нейтральный (!) спортсмен из воинской части с оккупированной территории.



Виталина Бацарашкина впервые выиграла для России медаль на токийской Олимпиаде в стрельбе из пневматического пистолета. В Токио она отправилась в звании прапорщика Росгвардии, после возвращения стала лейтенантом. Она инструктор спортивной команды при управлении Южного округа. Представители Росгвардии – прапорщик Никита Нагорный, старший лейтенант Денис Аблязин и младший сержант Артур Далалоян – принесли России первое за 25 лет золото в командном многоборье по спортивной гимнастике. Младший лейтенант Абдулрашид Садулаев взял олимпийское золото по вольной борьбе. Не забудем и о Сергее Шубенкове, герое продолжавшегося несколько лет допингового скандала. Чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы Шубенков на Олимпиаде в Токио не смог выступить из-за травмы. Сейчас он подал заявку на нейтральный статус на будущих соревнованиях. Сергей – капитан Вооруженных сил России.



О командных видах спорта ничего не знаю, возможно, что и там есть представители армии-агрессора, которые сейчас просятся на Олимпиаду в Париж. Но в любом случае, даже если отложить в сторону все другие критерии, то участие российских военнослужащих в международных соревнованиях в то время, когда их армия бомбит украинские города, это какой-то нонсенс.

Та же Ярослава Магучих, погоревшая на совместном фото с Марией Ласицкене, сейчас говорит о своей сопернице: "У нас больше нет отношений. До 24 февраля все общались между собой, мы разговаривали с российскими атлетами, но после этого все изменилось. Никто из них ничего не написал. Они молчали. Многие из них говорят, что это не их проблема. Мария Ласицкене обратилась с письмом к Томасу Баху только через три месяца. И это всё, что она написала. Очень плохо. У меня больше нет кумира".



Вот что написала в июне 2022 года главе МОК в своём открытом письме Ласицкене: "Мистер Бах, меня зовут Мария Ласицкене. Я олимпийская чемпионка Токио-2020 в прыжке в высоту. Не уверена, что вы знаете меня, так как, исходя из ваших последних заявлений и решений, вы уже гораздо ближе к политике и все дальше от атлетов и профессионального спорта в целом. Но я прекрасно помню, как вы закрыли глаза на то, что нынешний член МОК Себастьян Коэ не допустил меня до Игр-2016 просто потому, что я родилась в России. Из последних семи лет суммарно я около четырех не имела возможности выступать на международных соревнованиях, хотя лично ко мне никогда не было никаких претензий. Кроме одной... Международная ассоциация легкоатлетических федераций при любой возможности достает из рукава козырь в виде моего российского паспорта. И вы спускаете им это с рук. Сейчас они делают это вновь, но уже непосредственно с вашей подачи".



Далее Мария говорит нечто вроде бы антивоенное: "Мои основные коллеги по сектору – украинские девочки, и я до сих пор не знаю, что им сказать и как смотреть им в глаза. Они, их друзья и родственники, переживают то, что не должен переживать ни один человек. Я уверена, что всего этого никогда не должно было быть. И никакие доводы не убедят меня в обратном. Но вы всего этого не знаете, вы предпочитаете не вникать в то, что атлеты, живущие в России, думают и как живут с тем, что происходит на Украине. Если бы вы реально переживали за судьбы спортсменов, то не требовали бы от них высказываться на эту тему, а попытались бы благодаря спорту объединить мир. Но вы выбрали самое простое для вас решение: отстранить всех по принципу гражданства".



В завершение Мария переходит в наступление: "Любое принимаемое решение должно приносить результат, но то, что сделали вы, не остановило войну, а, наоборот, зародило новую – околоспортивную, сдержать которую уже невозможно. Я не сомневаюсь, что вам не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских атлетов. Ведь тогда вам придется признать, что все эти месяцы вы нарушали хартию МОК, а уставы международных федераций превратились из реальных документов в никому не нужные бумаги".



Уверен, что сейчас Олимпийский комитет России усиленно оттачивает формулировку того заявления, с которым должны обратиться российские спортсмены для получения нейтрального статуса. Типа: "Я решительно осуждаю конфликт на Украине и многочисленные человеческие жертвы в результате этого конфликта. Миру мир!" Главное: ни словом, как Лисицкене или Рылов, не упомянуть того, кто эту войну развязал и у кого на совести все эти жертвы.



Казалось бы, попытки решить проблему зашли в тупик. Даже в западных СМИ высказывается мнение, что впервые в истории олимпийского движения вопрос об участии спортсмена в соревнованиях будет решаться исходя из политических критериев, а это никуда не годится. Но является ли вопрос войны и мира политическим? Я в этом не уверен. Гуманизм – это политика? Пацифизм – это политика? По сути, с момента своего зарождения и до последнего времени олимпийское движение было антивоенным движением. Неслучайно на время Олимпиад откладывались войны, замолкали пушки. Развязавший войну ставит себя вне антивоенной повестки, а значит, и вне олимпийского движения. Обижаться надо на самих себя.



Но выход есть. Международная федерация автоспорта в этом году потребовала, чтобы участники из России и Белоруссии перед соревнованиями подписывали специальную декларацию и, в частности, признавали "твердую приверженность федерации солидарности с народом Украины". Не надо трудиться, выискивать фамилии спортсменов среди участников Z-митингов, копаться в их соцсетях или противоречивых интервью. Достаточно личной подписи под краткой декларацией: "Я осуждаю агрессию России и поддерживаю народ Украины". После чего соревнуйся на здоровье под белым олимпийским флагом. В конце концов, в Олимпийской хартии ясно сказано: "Олимпийские игры – это соревнования в индивидуальных или командных видах спорта среди спортсменов, но не среди стран". По большому счету национальные флаги на открытии и закрытии (не только российский, но все), разнообразные "командные зачёты", в которых каждое государство стремится занять строчку повыше, – всё это и есть нарушение Олимпийской хартии.

Андрей Мальгин – журналист и блогер



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