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МОК оставил в силе санкции против России и Беларуси

Президент МОК Томас Бах

Международный олимпийский комитет на саммите в Лозанне оставил в силе санкции, наложенные на Россию и Беларусь после начала военного вторжения в Украину. Российская и белорусская сборные не смогут участвовать в предстоящей олимпиаде 2024 года и во всех мероприятиях, проходящих под эгидой Олимпийского комитета.

В декларации МОК указывается, что власти России и Беларуси своими действиями в Украине нарушили в том числе и Олимпийскую хартию, поэтому эти страны не должны быть представлены на международных соревнованиях. Национальным олимпийским комитетам России и Беларуси запрещено организовывать международные спортивные события или участвовать в них. На спортивных мероприятиях исключено появление флагов этих стран и исполнение их гимнов.

Спортсменам из России и Беларуси не запрещается выступать за команды других стран или под нейтральным флагом.

МОК также выразил солидарность с Украиной и надежду, что украинские сборные покажут хорошие результаты на предстоящей олимпиаде в Париже в 2024 и зимних олимпийских играх в Милане в 2026 годах. Об этом президент МОК Томас Бах говорил и на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле в Киеве.

Олимпийский комитет принял во внимание мнение президента Франции - страны-хозяйки олимпиады 2024 года - о том, что спорт не должен становиться инструментом политики, однако большинство участников выступили за сохранение санкций. В частности, они указали, что власти России и Беларуси могут разрешать или запрещать тем или иным своим спортсменам участвовать в соревнованиях, что неприемлемо с точки зрения этики МОК, а также что в сложившихся обстоятельствах они не могут гарантировать безопасность российским и белорусским участникам.

  • Помимо МОК, санкции, исключающие участие в международных соревнованиях, на Россию и Беларусь в 2022 году наложили многие федерации неолимпийских видов спорта, а также Международный паралимпийский комитет.

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