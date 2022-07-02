Индия частично запретила использовать одноразовый пластик

Правительство Индии с 1 июля запретило использовать ряд одноразовых пластиковых предметов в рамках борьбы за чистую окружающую среду. Ранее индийские компании призывали отложить запрет, чтобы избежать сбоев в поставках продукции.

Введённые ограничения касаются, например, соломинок, стаканчиков, столовых приборов и упаковочной плёнки. Пластиковые пакеты правительство пока не запретило, но попросило производителей и импортёров увеличить их толщину, чтобы стимулировать многоразовое использование. Бутылки из пластика в список также не попали.

Тем, кого уличат в использовании одноразового пластика, грозит до пяти лет лишения свободы либо штраф в размере ста тысяч рупий (более 72 тысяч рублей), либо и то, и другое.

В апреле 2022 года крупнейшие компании по производству продуктов питания просили правительство Индии не запрещать пластиковые соломинки, ссылаясь на отсутствие их альтернативы. Другие фирмы, в том числе производители пластика, призывали правительство отложить запрет, поскольку им не хватило времени на подготовку. Изначально одноразовые изделия из этого материала планировалось вывести из оборота ещё в 2020 году.

Ежегодно Индия – вторая по численности населения страна в мире после Китая – выбрасывает около 14 миллионов тонн пластика. При этом в стране нет организованной системы по сбору и переработке пластиковых отходов. Индийские улицы замусорены бутылками, стаканчиками и пакетами, которые в итоге попадают в стоки, реки и дальше – в океан, разрушая его экосистему и убивая животных.

По данным ООН, в мировые воды уже сброшено более ста миллионов тонн пластика. Учёные обнаружили микропластик даже в кишечнике глубоководных млекопитающих, таких как киты.