Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Индия частично запретила использовать одноразовый пластик

Пластиковый мусор в океане

Правительство Индии с 1 июля запретило использовать ряд одноразовых пластиковых предметов в рамках борьбы за чистую окружающую среду. Ранее индийские компании призывали отложить запрет, чтобы избежать сбоев в поставках продукции.

Введённые ограничения касаются, например, соломинок, стаканчиков, столовых приборов и упаковочной плёнки. Пластиковые пакеты правительство пока не запретило, но попросило производителей и импортёров увеличить их толщину, чтобы стимулировать многоразовое использование. Бутылки из пластика в список также не попали.

Тем, кого уличат в использовании одноразового пластика, грозит до пяти лет лишения свободы либо штраф в размере ста тысяч рупий (более 72 тысяч рублей), либо и то, и другое.

В апреле 2022 года крупнейшие компании по производству продуктов питания просили правительство Индии не запрещать пластиковые соломинки, ссылаясь на отсутствие их альтернативы. Другие фирмы, в том числе производители пластика, призывали правительство отложить запрет, поскольку им не хватило времени на подготовку. Изначально одноразовые изделия из этого материала планировалось вывести из оборота ещё в 2020 году.

Ежегодно Индия – вторая по численности населения страна в мире после Китая – выбрасывает около 14 миллионов тонн пластика. При этом в стране нет организованной системы по сбору и переработке пластиковых отходов. Индийские улицы замусорены бутылками, стаканчиками и пакетами, которые в итоге попадают в стоки, реки и дальше – в океан, разрушая его экосистему и убивая животных.

По данным ООН, в мировые воды уже сброшено более ста миллионов тонн пластика. Учёные обнаружили микропластик даже в кишечнике глубоководных млекопитающих, таких как киты.

  • В июле 2021 года запрет на одноразовый пластик начал действовать в странах Евросоюза. Всего на данный момент около 80 стран мира ввели ограничения на использование этого материала.
  • Россия начнёт отказываться от одноразовых пластиковых товаров и упаковки с 2025 года. В феврале 2022 года 75% опрошенных россиян поддержали введение запрета.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG