Черногория введёт визы для россиян к концу сентября 2026 года

Посольство Черногории в Москве подтвердило, что страна отменит безвизовый режим для граждан России к концу третьего квартала 2026 года — то есть к концу сентября следующего года. В дипмиссии объяснили, что изменения связаны с обязательствами перед Евросоюзом, сообщает телеканал RTVI.

"В соответствии с обязательствами, взятыми на себя Черногорией на пути к полноправному членству в Евросоюзе, страна должна полностью привести свою визовую политику в соответствие с политикой ЕС к концу третьего квартала 2026 года. Это, среди прочего, включает введение визового режима для граждан Российской Федерации", — сообщили в посольстве в ответ на запрос журналистов.

Сейчас россияне могут въезжать в Черногорию и находиться там до 30 дней без визы в рамках двустороннего соглашения между Москвой и Подгорицей. Посольство предупреждает, что по мере интеграции Черногории в ЕС этот режим будет отменён.