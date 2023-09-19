Черноморский флот под ударом. Эфир в 20:30

Можно ли утверждать, что в результате последних атак по российским военным кораблям Украина перехватывает инициативу в Черном море? Будет ли полноценная наземная операция ВСУ по возвращению аннексированного Россией Крыма? Собеседники Виталия Портникова – Андрей Рыженко, эксперт Центра оборонных стратегий, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины, и Андрей Клименко, основатель и главный редактор BlackSeaNews, руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований. Эфир в 20:30.



