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Черноморский флот под ударом. Эфир в 20:30

Украина бьет по кораблям. Обсуждают Андрей Рыженко и Андрей Клименко

Можно ли утверждать, что в результате последних атак по российским военным кораблям Украина перехватывает инициативу в Черном море? Будет ли полноценная наземная операция ВСУ по возвращению аннексированного Россией Крыма? Собеседники Виталия ПортниковаАндрей Рыженко, эксперт Центра оборонных стратегий, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины, и Андрей Клименко, основатель и главный редактор BlackSeaNews, руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований. Эфир в 20:30.

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