Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Лицом к событию

"Черный" август и разговорчики в плену

Разбор завалов после взрыва заправки в Махачкале. 15 августа, 2023

Михаил Самусь, Леонид Швец, Андрей Колесников о резком росте "невоенных" взрывов в войну

Это случайно, что в России число взрывов, якобы с войной не связанных, за год войны возросло ровно вчетверо? Это не война, это знаменитая мистика "черного августа", чудовищный по масштабам взрыв на станции техобслуживания в Махачкале, взрывы на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском округе, и чуть раньше, на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде? А также: как относиться к "миротворческим" заявлениям российских офицеров, сделанных в украинском плену? И - об ударе ВСУ по командному пункту ВС РФ под Мариуполем. В эфире - военный эксперт Михаил Самусь, журналист Леонид Швец, аналитик Андрей Колесников. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

Видеоверсия программы

Форум

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG