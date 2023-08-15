"Черный" август и разговорчики в плену

Это случайно, что в России число взрывов, якобы с войной не связанных, за год войны возросло ровно вчетверо? Это не война, это знаменитая мистика "черного августа", чудовищный по масштабам взрыв на станции техобслуживания в Махачкале, взрывы на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском округе, и чуть раньше, на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде? А также: как относиться к "миротворческим" заявлениям российских офицеров, сделанных в украинском плену? И - об ударе ВСУ по командному пункту ВС РФ под Мариуполем. В эфире - военный эксперт Михаил Самусь, журналист Леонид Швец, аналитик Андрей Колесников. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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