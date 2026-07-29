"Черти одобряюще стучали копытами". Соцсети – об итогах работы Госдумы

В понедельник Государственная Дума VIII созыва провела в Москве свое последнее заседание, которое ее спикер Вячеслав Володин закончил пятикратным скандированием слов "Россия! Путин! Победа!". В соцсетях вспоминают очередную пятилетку российского парламента и многочисленные репрессивные и запретительные законы – которые, если верить словам Володина, были приняты "исключительно по запросу граждан".

После этого депутаты на автобусах переехали из здания Госдумы в Кремль, где в Георгиевском зале перед ними выступил Владимир Путин. Вячеслав Володин тоже взял слово и поблагодарил президента за то, что тот в начале своего пребывания у власти "выбрал путь построения конкурентной партийной системы".

Некоторые посты сокращены.

Рустем Адагамов

"Ein Volk, ein Reich, ein Führer".

Олег Пшеничный

Заметим, что когда Володин начал скандировать «Россия! Путин! Победа!», он повторил это пять раз, видимо надеясь, что все подхватят, и будет истерика в сталинском стиле. Но депутаты ограничились аплодисментами.

Но Володину и этого достаточно — лишь бы фюреру показали, как он, Володин, скандирует. Пять раз!

Александр Коляндр

Спикер Володин явно пытался и не смог сподвигнуть русских депутатов на сканирование Россия, Путин, Победа.

Однако, бунтовщики, монтаньяры, практически.

Николай Митрохин

Александр Коляндр правильно у себя отметил. Стоит Володин на трибуне скандирует "Россия. Путин. Победа", депутаты ему хлопают, встали, но сами не вопят.

Он раз пять попробовал, но нет, не заводятся. Не хотят поддержать несвежего комсомольца.

Всё-таки мы не такой уж и Третий Рейх, решили депутаты.

Мы не такой уж и Третий Рейх, решили депутаты

Останемся в памяти народной просто "Бешенным принтером".

На том очередная Государственная Дума и завершила свою работу.

Наталия Геворкян

Володин 2014: нет Путина-нет России

Володин 2026: Россия-Путин -победа (5 раз. Возможно, ожидал, что товарищи думцы будут скандировать вместе с ним, но они ограничились аплодисментами)

Станислав Кучер

"Россия! Путин! Свобода!" - кричит с думской трибуны Володин аж 5 раз, ожидая, видимо, что его коллеги начнут хором за ним повторять. Те же ограничиваются аплодисментами. Разделяют они его верноподданическое рвение или нет - на самом деле не важно. За год они вместе приняли такое количество запретительных законов, что не отмыться никогда. Но все мало - накануне Путин прямым текстом говорил, что необходимо "пропитать сознание россиян важностью войны". Это - признание власти, что нет ничего важнее промывания мозгов народа, который они считают своим.

Александр Кушнер

Вы всё смеётесь, а Володину не смешно. Ему – страшно. Страшно за свою жизнь, которую Путин может в любой момент прекратить за то, что тот недостаточно опровергает своё "оппозиционное" прошлое Вячеслав Володин был одним из лидеров партии "Отечество – Вся Россия", которая конкурировала с Кремлем и партией "Единство" на парламентских выборах 1999 года. После прихода Владимира Путина на президентский пост эти силы быстро объединились, образовав партию "Единая Россия". Знаете, кого он мне напоминает? Соловьёва, который тоже несёт ахинею с нарочито актёрским запалом, сигнализируя всему миру, что тут "ничего личного – только бизнес". Володин, правда, уж слишком переигрывает – видимо, чтобы Путину стало не только смешно, но и жалко убивать эту цирковую мартышку.

Не понравилось выступление Володина и российским "патриотам", например, бывшему главреду сайта "Антимайдан" Дмитрию Борисенко:

- Партий много, Родина одна! Россия! Путин! Победа! Так закончил свое выступление по случаю окончания работы этого созыва Госдумы Вячеслав Володин. Слуга народа с почти миллиардом рублей на своем счету.

Тут комментировать нечего. Все и так ясно.

Лично я для России вижу иное будущее. Свободная, демократическая страна, с сильной экономикой, наукой и образованием, избавившаяся от коррупции и автократического морока, живущая в мире и согласии с остальными государствами, под надежной защитой современной, профессиональной армии и при равенстве всех перед законом. Боюсь только, что Володину в такой России будет некомфортно жить.

Наташа Киселева

Володин решил, что он Егор Крид, и завершил финальное заседание Госдумы VIII созыва пятикратной кричалкой: "Россия! Путин! Победа!"

Он, видимо, ждал, что все начнут это вопить, а потом устроят слэм у трибуны. Но никто ничего не понял, все очевидно охренели и выдали только растерянные аплодисменты.

Заюш, ну так это вообще не работает. Если ты решил, что ты теперь MC Славик, то тетя сейчас научит тебя работать с залом, хотя ты и называл таких, как я, выродками и я немного обижена.

Володин решил, что он Егор Крид

В общем, надо серьезно поработать с подачей. Ну вот что это? Никуда не годится! У нас у выродков и предателей родины это называется call and response. Ты не кричишь три слова пять раз подряд, ты отдаешь залу его часть. Ты: "Россия!" Зал: "Путин!" Ты: "Победа!" У человека в кресле должна быть понятная роль. Второе – это, конечно, разогрев. Никто не выходит в холодный зал, ну ты чего, мась. Сначала надо "йоу, йоу, йоу, как настроение, восьмой созыв?", потом "что-то вас не слышно", потом "а теперь левая половина зала громче правой, йоу", и вот уже фракции соревнуются. Соревновательный элемент в нашем деле творит чудеса. Что такое соревновательный элемент? Ну, это когда свободные выборы в парламент. Хотя забей, нам некогда.

Третье, зай, ритм, очень важно. "Россия! Путин! Победа!" – это три ударных слога подряд, получается перечисление. А нам нужна кричалка, ферштейн? Тут лучше работают двусложные конструкции с паузой: "Рос-сия!" – два хлопка. Ну да, хлопок ты знаешь, но тут прям в прямом значении: хлоп-хлоп. Ну и надо было посадить парочку своих людей, с кем репетировал. У тебя чего, в Думе нет своих братанов? Ну не расстраивайся, за лето научишься, вытри сопельки.

Вообще, если серьезно, я представляю, как перед каникулами председатель Бундестага Юлия Клёкнер встает и пять раз подряд кричит: "Германия! Мерц! Люфтганза!". Через сколько минут из "Шарите" прилетели бы вертолеты с бригадами психиатров.

Усы Пескова

Почти 3 тысячи законов за один созыв. Чем запомнилась Госдума VIII созыва

За четыре с лишним года депутаты приняли 2980 законов — это рекорд современной России. Среди наиболее значимых решений последней сессии:

ФСБ получила право требовать отключения мобильной связи и интернета, а операторы освобождены от ответственности перед абонентами.

Введена уголовная ответственность за отрицание "геноцида советского народа", что, по мнению критиков, создаёт риски для историков, журналистов и исследователей.

Расширены основания для применения российской армии за рубежом — теперь официально и для "защиты россиян" от иностранных и международных судов, которые Москва считает нелегитимными.

Упростили исключение исторических зданий из реестра памятников, что, как опасаются градозащитники, облегчит их снос.

Разрешили арестовывать имущество россиян, живущих за границей, по ряду административных и политически чувствительных статей.

Принят пакет "Антифрод-2": реестр IMEI, новые ограничения для операторов связи, запрет на использование иностранных сервисов авторизации и зарубежных сертификатов безопасности на российских сайтах.

Ужесточены ограничения для "иноагентов" — расширен финансовый контроль и усложнён выход из реестра.

Правительство получило право менять параметры бюджета без полноценного рассмотрения в Госдуме, включая расходы и дефицит.

Для части политэмигрантов создаётся специальный реестр, который предусматривает блокировку счетов, ограничение имущественных сделок, доступа к госуслугам и ряду других сервисов.

За четыре года Госдума установила рекорд не только по количеству принятых законов, но и по масштабу изменений в регулировании интернета, полномочий силовых структур, контроля над обществом и расширению ограничительных мер.

Sasha Sotnik

За пять лет Госдура наштамповала 2 890 нелегитимных федеральных законов. Ее спикер с фамилией Володин, обозначающей принадлежность к хозяину, завершил работу гэбэшного принтера завываниями "Россия, Путин, Победа!". Черти одобряюще стучали копытами и тянулись рылами к вожделенному корыту - в надежде, что будут допущены к нему еще раз, и что хрючево не закончится.

Пользователи соцсетей постарше вспомнили, что лозунг, который выкрикивал с трибуны парламента Вячеслав Володин, на самом деле был впервые использован еще во время предвыборной кампании партии "Отечество – вся Россия" Юрия Лужкова и Евгения Примакова (одним из хедлайнеров которой был и нынешний спикер Госдумы) – только место "Путина" в этой конструкции тогда занимал Борис Ельцин.

Батыр Мухамедов

В России закончил работу очередной созыв парламента. Российские депутаты, как и раньше, не давали скучать народу, который их избрал и устроили настоящий правой шторм, так чтобы соотечественники каждый день просыпались в новом правовом поле, в котором невозможно разобраться, ориентироваться и строить будущее.

Наша Госдума в среднем принимала 580 федеральных законов в год.

Для сравнения весь остальной мир:

США — около 120 законов в год.

Германия около 110 законов в год.

Канада — 25 законов и поправок за сессию в сравнении парламентов мира.

Сингапур — 89 законов и поправок за сессию.

Пакистан — 11 законов и поправок за сессию.

ЮАР — 3 закона и поправки за сессию.

Чехия — в среднем 77 законов в год в период 1999–2009.

Литва — в среднем 388 законов в год в период 1999–2009.

Болгария — в среднем 291 закон в год в период 1999–2009.

Латвия — в среднем 258 законов в год в период 1999–2009.

Индия — в среднем около 60 законов в год с 1952 года.

Иран — в среднем около 83 законов в год по данным о 10 созывах парламента.

Самое смешное, что безумное количество новых законов, большинство из которых носят характер ограничения прав и свобод и ухудшения экономических возможностей домохозяйств, выдается за невиданное достижение парламентаризма.

Gulag

"Мы живём в свободной открытой стране", — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Можно и нам туда?

Андрей Стругацкий

Российская Госдума восьмого созыва завершила свою "плодотворную" пятилетнюю работу. До ближайшего "электорального мероприятия", запланированного на середину сентября, психбольница опустела.

И остаётся лишь пожалеть, что никак не найдётся условный главврач Маргулис, который бы малость укоротил не менее душевнобольных товарищей на самом верху, которые этим богоугодным заведением управляют и дёргают за ниточки…