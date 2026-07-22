"Налог на бегство из Рейха". Соцсети – о борьбе властей с уехавшими

Государственная Дума России приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект "О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от исполнения наказания". За несколько дней до этого депутаты ужесточили предусмотренные в документе санкции против эмигрантов из России, предложив лишать заочно осужденных или административно наказанных, в том числе по "политическим" статьям, практически всех гражданских прав – кроме права отправиться в тюрьму в случае возвращения в страну.

Законопроект был принят в первом чтении еще в декабре 2025 года и станент одним из последних рассмотренных Госдумой нынешнего созыва перед осенними выборами. Он предусматривает новые виды наказаний в отношении людей, которые уехали из России и уклоняются от исполнения наказания по любой уголовной статье или по нескольким административным. Список последних не оставляет сомнений в том, кто именно является "целью" инициативы: это нарушение порядка деятельности "иноагента", призывы к нарушению территориальной целостности РФ и к введению санкций в отношении России, "дискредитация армии", участие в деятельности "нежелательной" организации.

Гражданам, которые находятся за рубежом и не желают приезжать в Россию, чтобы быть наказанными за перечисленные выше деяния, запретят получать новые загранпаспорта вместо истекших, заверять в консульствах РФ доверенности, пользоваться своими деньгами и имуществом в самой России, например, продавать недвижимость. Будут аннулированы их водительские права.

В соцсетях сравнивают законопроект с декретами времен Третьего рейха. Одни Z-патриоты ликуют, другие помнят, что зачастую "иноагентство" и другие репрессивные меры применяются и к ставшим неугодными сторонникам режима.

Некоторые посты сокращены.

Павел Иванов

Уехавших россиян с политическими приговорами полностью отрежут от банков, недвижимости и консульств. Госдума рассмотрит закон во втором чтении 22 июля, по которому банкам прямо запретят пускать таких людей в мобильные приложения и интернет-банк. Росреестр будет возвращать документы на квартиру без рассмотрения. Добавляются заморозка активов, приостановка водительских прав, запрет на регистрацию ИП и самозанятости, на электронную подпись и на сделки по доверенности. За границей такому человеку откажут в консульской защите при задержании, не выдадут загранпаспорт и не зарегистрируют брак. Реестр "уклоняющихся" будет вести Минюст, а материалы ему направят МВД, ФСБ, ФНС, ФССП и Генпрокуратура. Как мы помним, "иноагент - не враг народа и не ограничение в правах. Это просто пометка об аффилированности, никаких ограничений". Именно так нам обьясняли на старте.

Это хуже, чем лишение гражданства

Теперь оказывается, что это хуже чем лишение гражданства. Ты можешь не получать никаких денег, статус влепят без судебного разбирательства, доказательства не требуются, ты пару раз не указал что иноагент = злостно уклоняешься, уголовка! И вот - у тебя уже сильно меньше прав чем у тех, кто ворует миллиардами, кто насиловал детей или торговал наркотой.

Кирилл Мартынов

Госдума экстренно принимает закон о новом реестре неблагонадежных эмигрантов. Формировать его будет специальная межведомственная комиссия, куда войдут представители силовиков. По оценкам юристов, первым в реестр попадут лица, имеющие приговоры по политическим статьям. Им дополнительно запретят в России все, от банковских услуг и нотариусов до права распоряжаться имуществом. А в том случае, если на иждивении фигурантов реестра находятся другие граждане, то последним либеральный законодатель назначит специальную гуманитарную помощь, выделяющуюся из замороженных средств врагов народа.

За этим стоит некоторый парадокс: с одной стороны, государство обрушивает всю свою постсоветскую мощь на врагов, вынося им приговоры и внося в списки, но с другой, если враг не попался физически, это почти никак не влияет на его жизнь. Если все публичные люди преступники, то идея преступления несколько девальвирована. Формально между приговором Максу Круглову, сидящему в СИЗО в Москве, и моим приговором разница в один год, но на практике между очными и заочными судебными процессами нет ничего общего.

Преследование со стороны государства РФ, когда оно не может тебя посадить, лишь дает ощущение, что ты все сделал правильно: когда Совет Европы внес в санкционный список судью, который меня приговорил, я подумал, что это полезный документ, который поможет мне и моим коллегам в работе.

Вся мощь государства выглядит несколько смехотворно

В таких условиях вся мощь государства выглядит несколько смехотворно, о чем могут догадываться владельцы вилл на озере Комо, которые сами не могут туда пока приехать. Их успех выглядел бы так: враги в российских тюрьмах, сами они в особняках в Италии, и раз в неделю летают в Москву, чтобы призвать к ядерной войне в телеэфире или с трибуны парламента. В этом плане случился какой-то изъян, хотя в прошлом году с Аляски он казался реальностью.

Так что, ровно как в случае СВО, которое, как известно, всегда идет по плану, поскольку этот план никогда не называется, нужны постоянные активные мероприятия направленные на то, чтобы мы тут не жили слишком хорошо.

Я думаю, что реестр действительно многим осложнит жизнь: если вам есть, что терять, мафия может взять вас в заложники, и это классика. Если говорить о моем частном случае, то мне каждый реестр в радость: не стыдно за то, чем занимаешься.

Сергей Медведев

В юридическую практику возвращается старая категория советского революционного правосудия: "лишонцы".

По-разному отреагировали на ужесточение законопроекта о репрессиях против "уехавших" корреспондент телеканала Russia Today Константин Придыбайло и Мирослава Регинская, жена бывшего командира первых российских отрядов в Донбассе Игоря Гиркина, сидяшего в тюрьме за "призывы к экстремизму".



Придыбайло

Госдума готовит мощный пакет для предателей, уехавших из страны. Судя по всему за неделю успеют принять поправки, по которым уехавшие из страны иноагенты, проходящие по дискредитации армии и призывающие к санкциям: не смогут получать новые паспорта и прочие справки за границей, аннулируются паспорта и доверенности на имущество, банки будут блокировать доступ к счетам и приложениям и веб-интерфейсам в целом, полный запрет на сделки с недвижимостью. Принять закон могут успеть во втором чтении 22 июля и в третьем уже 23-го. Вступит в силу он после опубликования, то есть, очень скоро. Уехавшим уголовникам-предателям не позавидуешь.

Мирослава Регинская

Остаться без дома, денежных переводов и консульской помощи при принятии этого закона сможет любой уехавший россиянин, кто попадет под статьи Административного кодекса об иноагентах, дискредитации армии, участии в деятельности нежелательной организации и призывах к нарушению территориальной целостности РФ. Как мы знаем, правоприменение этих статей в российской репрессивной практике широко и туманно настолько, что проще получить "дискредитацию", чем не получить. Уже не редкость случаи, когда этой статьей и штрафами "награждают" особенно неудобных власти патриотов. По сути, с помощью закона о релокантах сформируется целый пласт обездоленных и бесправных людей. Пока только уехавших из страны - но надолго ли только их? Очень уж удобная "пугалка" против критики власти получается, чтобы через время не попытаться распространить аналогичные меры и на граждан внутри страны. Забавно, что этот законопроект разрабатывали не только единороссы, но и экс-депутат Яна Лантратова, занимающая сейчас пост Уполномоченного по правам человека. Похоже, с точки зрения Госдумы, не каждый человек заслуживает даже базовых, прописанных в Конституции прав.

Кирилл Шулика

На самом деле, по сути, это использование уже имеющегося опыта. И его цель отрезать уехавших совсем и окончательно. Смысл открытых границ не в том, чтобы уезжали временно, а чтобы уезжали навсегда. Вся система создана на основании советского опыта. Тогда не выпускали. сейчас наоборот.

Дмитрий Гаврилов

Недвижимость, это конечно неприятно, но мы прям сильно не первые, кто лишился своего дома из-за путинистов.

А вот отказ в обмене паспорта, это угрожающе - рекомендую и сам собираюсь, обновить имеющийся, чтобы посвежее был.

И лучше два загранника конечно иметь, благо это разрешено.

Политики кто в ПАСЕ попал, если защитят мигрантов от такого сценария, получат весомую долю авторитета. Это, впрочем, по воде вилами писано - рассчитывать не стоит.

Андрей Пивоваров

Новый закон не так страшен сам по себе и мало что добавляет к репрессивному механизму, который уже создан государством. Те из релокантов, кто успел спрятать имущество, уже это сделали. Те, у кого оно арестовано, вряд ли могли что-то изменить и до новых ограничений.

Но важно отметить два момента.

Во-первых, закон направлен не столько против уехавших, сколько является очередной страшилкой для людей внутри страны и для тех, кто за рубежом пока не выражает позицию активно. Это демонстрация того, что с ними может произойти, если они начнут давать интервью независимым медиа, критиковать власть или говорить правду о войне. Очередная попытка заткнуть людям рот финансовым давлением.

Во-вторых, закон позволяет лишать людей любых консульских услуг: замены паспорта, выдачи справок, других необходимых операций. К счастью, этот риск удалось предвидеть, и работа по нему уже ведётся.

В рамках ПАСЕ удалось зафиксировать: отказ государства в консульских услугах – это тоже форма репрессий. Решение ПАСЕ, безусловно, лишь база. Чтобы реализовать его на уровне национальных государств и парламентов, потребуется большая и сложная работа. Сейчас ею занимаются делегация ПАСЕ, Антивоенный комитет и другие структуры.

На фоне нового ужесточения было бы правильно, чтобы к этой работе подключились не только те, кто уже работает с ПАСЕ, но и те, кто привык их критиковать. Иногда пора показывать не только то, как хорошо мы умеем поливать друг друга в интернете (сам этим грешен), но и то, что способны вместе сделать хотя бы что-то полезное для россиян.

Потому что для людей, которые сейчас читают эту новость, риск вполне реален: оказаться в чужой стране без поддержки собственного государства, под угрозой финансовых ограничений и в какой-то момент даже без действующих документов.

Рустем Адагамов

14 июля 1933 года, Берлин. Кабинет Гитлера принимает декреты: конфискация всего имущества лиц и организаций, "враждебных государству и народу", плюс лишение гражданства и изъятие собственности у тех, кто критикует власть из-за рубежа и отказывается вернуться. Отдельно — аресты родственников как способ давления. Формулировка максимально широкая: достаточно, чтобы министр внутренних дел назвал человека "марксистом" или просто "враждебным".

Ровно 93 года спустя российские власти проходят почти тот же маршрут. Сначала — уже подписанный Путиным закон от 10 июня 2026 года. С 1 сентября суды смогут арестовывать любое имущество (деньги на счетах, квартиры, машины) у россиян, находящихся за границей, по целому пакету административных статей: "дискредитация" армии, призывы к санкциям, нарушение режима иноагента, участие в "нежелательных" организациях и т.д. Сумма ареста не ограничена размером штрафа. Можно заморозить квартиру за штраф в несколько десятков тысяч.

Теперь — следующий пакет, который Госдума готовит ко второму чтению 22 июля. Речь уже не просто об аресте под штраф. Планируется полная экономическая и гражданская изоляция "скрывающихся за рубежом": блокировка любых операций с недвижимостью, запрет онлайн-банкинга, взыскание средств с замороженных счетов, отказ в консульских услугах (включая замену паспорта). Всё это — для тех, кого заочно преследуют по политическим и антивоенным составам.

Схема один в один.

В 1933-м критик режима Гитлера, уехавший за границу, теряет имущество, гражданство и зачастую свободу своих родственников.

В 2026-м — критик режима Путина теряет имущество, доступ к своим деньгам и недвижимости, возможность оформить документы. Механика та же: сделать пребывание за рубежом экономически и бытово невыносимым, чтобы критика обходилась максимально дорого. Только вместо "врагов государства и народа" теперь "уклоняющиеся от ответственности» и "дискредитирующие".

История, как известно, не повторяется. Она просто берет старый сценарий и ставит спектакль с новыми актерами.

Олег Пшеничный

В список временных ограничительных мер [против релокантов], в частности, войдут: приостановка регистрации прав на недвижимость в Российской Федерации, замораживание и блокирование денежных средств и иного имущества, ограничение на пользование правом на управление транспортными средствами и др.

"Те релоканты, кто надеется на подачки своих западных хозяев "пересидеть" за рубежом и уйти от заслуженного и справедливого наказания, пользуясь при этом предоставляемыми нашим государством благами, должны осознать — за содеянное все равно придется ответить по всей строгости закона", — добавил Вячеслав Володин.]

Что ж, когда примут, можно сравнить:

11-е постановление к Закону о гражданине Рейха (11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz) от 25 ноября 1941 года — ключевой и самый массовый декрет, направленный против еврейских эмигрантов и депортированных. Согласно документу, любой немецкий еврей, официально переносивший постоянное место жительства за границу (включая принудительную депортацию на Восток), автоматически терял немецкое гражданство, а всё его оставшееся в Германии имущество безвозмездно переходило в собственность государства (Рейха).

Закон об отзыве гражданства и лишении немецкого подданства (Gesetz über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit) от 14 июля 1933 года. Он использовался точечно против политических эмигрантов (коммунистов, социалистов, деятелей культуры), покинувших страну и критиковавших режим. Их имена публиковались в специальных списках, они лишались гражданства, а их имущество внутри страны конфисковывалось.

Налог на бегство из Рейха (Reichsfluchtsteuer) — закон, принятый еще в Веймарской республике (1931), но радикально модифицированный нацистами. Он обязывал любого эмигранта, вывозящего капитал или имеющего определенный уровень дохода, отдавать государству сначала 25%, а к концу 1938 года — фактически до 90% от стоимости всего своего имущества в виде налогов и сборов при легальном выезде.



Ужесточение законопроекта о репрессиях против "уехавших" уже назвал причиной закрытия своего проекта против пыток в местах лишения свободы Владимир Осечкин, создатель сайта Gulagu.net:



Нас травят, нам дерзят и хамят с вот этим вот "хорошие русские" и т.п., нам блокируют счета и без оснований открыто дискриминируют, нас давят со всех сторон и внутри нашего "уехавшего" сообщества спецслужбы и полезные им идиоты устраивают грызню, хейт и буллинг, наиболее эффективных оппонентов Кремля вообще могут убить (и порой - убивают). Но мы всё равно стоим на своем и стараемся поддерживать пострадавших от пыток и войны, умудряемся в таких непростых условиях, когда тебя хочет раздавить и уничтожить твоя же "родина", черное называть черным, белое - белым, стараемся оставаться людьми даже тогда, когда оскотиниваются куда более благополучные и далекие от последствий диктатуры и войны.

Но мы не железные. Мы не персонажи из старинных и религиозных книг и писаний. Мы люди. Самые обычные. У которых есть совесть и душа, мозги и сердце. И у которых всё меньше сил, ресурсов и перспектив.

С учётом новых реалий и рисков мы приостанавливаем деятельность правозащитного проекта Gulagu net. Мы не хотим генерировать новые и дополнительные риски ни тем, кто ещё держится внутри периметра, ни тем, кто вынужденно покинул страну и за её пределами пытался хотя бы что-то делать.

Алина Витухновская

Госдума готовит "гражданскую смерть" для уехавших: отъем денег, запрет на банкинг, заморозка имущества, отказ в консульских услугах. Документ нацелен на россиян за рубежом, которые "уклоняются" от наказания по политическим статьям. Закон вступит в силу немедленно.

Любое лишение прав, что здесь, что там - это социальная смерть. Что может быть страшнее настоящей смерти? именно смерть социальная.

Что может быть страшнее настоящей смерти? Смерть социальная

Один писатель говорит, что нет ничего страшнее русской тюрьмы. Есть масса вещей страшней тюрьмы. Это та же социальная смерть, безвестность, низкий социальный статус, вынужденная постоянная низкооплачиваемая работа, изнуряющая обыденность.

Вообще сакрализация тюрьмы, так свойственная русскому сознанию - и есть тюрьма. А сакрализация свободы - модернистское лукавство. Ибо если о чем-то говорить, его надо видеть. А видимое нет нужды сакрализовать.

Впрочем, новые репрессии против эмигрантов де-факто уже начали действовать – на основании принятого Госдумой в июле закона, разрешающего замораживать средства и имущество граждан "при подозрении" в причастности к "диверсионной деятельности" "для укрепления безопасности инфраструктуры" России.

Этот механизм в последние недели был задействован против нескольких десятков человек, связанных с фестивалем "СловоНово" галериста Марата Гельмана и литературной премией "Дар". По словам Гельмана, российские банковские счета были заблокированы примерно у 100 человек. Утверждается, что решение о блокировках принимает Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности. Делает она это без приговора суда и без внесения человека в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а активы замораживают ещё до возможного оспаривания такого решения в суде.