Чешские власти опасаются вмешательства в парламентские выборы

Чешские власти расследуют активность сотен фейковых аккаунтов в социальной сети TikTok, которые, по всей видимости, пытаются повлиять на исход парламентских выборов в стране, назначенных на конец следующей недели.

По данным портала Deník N, эти аккаунты распространяют пророссийский контент, направленный против ЕС и НАТО, оправдывают вторжение России в Украину и продвигают такие популистские правые партии, как SPD и Stačilo!.

Пресс-секретарь Чешского телекоммуникационного управления (ČTÚ) Тереза Мерава подтвердила, что ее ведомство занимается вопросом фейковых аккаунтов в TikTok.

Анализ Центра по исследованию онлайн-рисков выявил почти три сотни взаимосвязанных аккаунтов, которые через взаимное комментирование и репосты искусственно увеличивают охват контента до миллионов просмотров в неделю. На то, что это автоматизированные боты, указывает, в частности, тот факт, что эти аккаунты часто делают ошибки в чешской диакритике и случайно переключаются на другие языки или темы.

ČTÚ ведёт переговоры с соответствующими органами и платформой TikTok, а власти Чешской Республики обсуждают ситуацию с Европейской комиссией, рассказала Тереза Мерава.







