Виза "посетителя" в Чехию. Российский фейк о лазейке для туристов

22 сентября российский телеграм-канал SHOT опубликовал новость о том, что Чехия в надежде спасти свою туристическую отрасль от убытков позволяет россиянам получать туристические визы обходными путями – якобы целью визита в них значится не туризм, а "посещение". Власти Чехии опровергли эту информацию, а статистика указывает на то, что Чехия является одной из самых популярных стран Евросоюза для заграничного туризма и от отсутствия россиян ее туризм не страдает.

"Как выяснил SHOT, наши соотечественники стали чаще летать в Чехию в последние месяцы, но теперь их посещения маскирует местное правительство. По самым скромным подсчётам, из-за отказа от российских туристов Чешская Республика с 2022 года потеряла от €195 млн до почти €200 млн", – говорится в фейковом сообщении, опубликованном в телеграме.

Эти слова сопровождает фотография чешской визы, выданной в 2019 году, на которой отчетливо видно чешское слово TURISTIKA, что в переводе на русский означает "туризм" – в графе, где обычно указывается цель поездки, а также еще один снимок – неясного происхождения документ с надписью по-чешски návštěva, что в переводе означает "посещение" или "визит". В опубликованном посте рекомендуется при обращении за визой не указывать в документах туризм как цель поездки и иметь загранпаспорт со сроком действия 10 лет.

В Министерстве иностранных дел Чехии опровергли эту информацию: "Для Чехии на практике ничего не меняется: за некоторыми строго оговоренными исключениями заявления россиян на визу мы не принимаем", – заявил изданию novinky.cz представитель чешского МИД Даниел Дрейк. Чешское внешнеполитическое ведомство указывает на своем сайте, что исключения касаются в основном поездок к членам семьи. Такие визы действительно можно получить в том числе, получив приглашение в страну, однако говорить о том, что речь идет о попытке замаскировать туристический поток – нельзя. Согласно данным Европейской комиссии, в 2024 году Чехия выдала россиянам всего 148 краткосрочных виз, в то время как в 2019 году речь шла о почти 240 тысячах разрешений на въезд в страну. Ограничения на выдачу туристических виз россиянам были введены после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украине в феврале 2022 года.

Опубликованную телеграм-каналом SHOT информацию также опровергли и российские власти. Ложное сообщение перепечатали многие российские СМИ, в том числе "Комсомольская правда", Life, "Царьград", "Лента.ру" и другие. В интервью информационному агентству "Национальная Служба Новостей" вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил: "Это бред. Надо понимать, что Чехия – страна, которая запретила въезд россиянам и не выдает визы. Что означает формулировка "маскирует туристов из РФ"? Россияне могут ездить в Чехию, но формально им это делать запрещено. Чехия – одна из стран, наряду с прибалтийским блоком, которая присоединилась к полному запрету первичного въезда и выдачи виз россиянам. Соответственно, никакой маскировки они не делают, просто не хотят нас там видеть".

В неправдивом сообщении также говорилось о том, что Чехия якобы теряет крупные средства из-за того, что после начала войны России в Украине правительство страны ввело ограничения на туристические поездки для россиян. Однако статистика говорит об обратном: в 2024 году в Чехию из-за рубежа приехали 10,5 миллионов человек, что на 9,7 процентов больше, чем годом ранее, сообщила в феврале этого года Чешская статистическая служба. Это значительный рост по сравнению с предыдущими годами. Это даже почти столько же, сколько приехало туристов до пандемии коронавируса, когда уровень туризма в Чехии и в мире был рекордным. Тогда, по данным статистической службы, которые приводит издание iDnes, выручка в секторе услуг (она отражает состояние туристической отрасли), снизилась на 13 процентов. При этом в следующие после эпидемии годы выручка год от года увеличивалась: в 2022 году – на 8,7 процента, в 2024 – на 2,2 процента.

Чешская туристическая отрасль опирается на внутренний туризм

Российские туристы и до войны России в Украине, после начала которой были введены ограничения на выдачу туристических виз, не были в лидерах по количеству визитов. В 2021 году, согласно статистике Министерства местного развития Чехии, больше всего туристов приехало из Германии (689 тыс. человек), Словакии (331 тыс. человек), Польши (235 тыс.), Франции и Нидерландов (по 99 тыс. человек из каждой страны), Австрии (96 тыс.) и Италии (94 тыс.). Россияне в довоенные годы по количеству посещений Чехии не входили в первую десятку. Они стабильно появлялись в статистике по объему средств, потраченных во время отдыха в сутки, но не были в лидерах – первые места занимали туристы из США и Китая. Российские туристы отдавали предпочтения санаторному отдыху, где возникли определенные сложности сразу после войны, но заменить российских туристов удается за счет увеличения пассажирского потока из таких стран как Германия, Китай, Тайвань и Южная Корея, то есть стран, имеющих прямое авиасообщение с Прагой.

Более того, количество туристов в Чехии в последние годы значительно растет, поэтому отсутствие российских туристов не сказывается на доходах туристической отрасли. "Во втором квартале 2024 года общее число туристов увеличилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом число иностранных гостей увеличилось более чем на 9%. Таким образом, Чешская Республика входит в десятку самых посещаемых стран Европейского союза", – говорится в ежегодном отчете чешского туристического ведомства. По данным CzechTourism, самой многочисленной группой иностранных туристов в 2024 году (за 2025 год полная статистика будет опубликована позднее) были гости из Германии. Их число превысило 2,2 миллиона, что на 24% больше, чем годом ранее. За ними следуют туристы из Словакии, которых было более 860 тысяч человек (рост на 12%). Тройку лидеров замкнули граждане Польши, число которых превысило 750 тысяч (рост на 24%). Значительный приток также был зафиксирован из США (161 тыс. человек), Великобритании, Турции (31 тыс.) и Израиля (почти 48 тыс.). Наибольший процентный прирост наблюдался среди туристов из Китая – на 125,7%.

При этом туризм из-за рубежа – это только 43,3% туристической отрасли Чехии. Остальные 56,7% – местные жители, посещающие другие регионы своей страны. Эта статистика составляется на основе количества ночей, проведенных в гостиницах, пенсионах, кемпингах и других мест размещения в Чехии.

Дискуссия в ЕС об ужесточении визового режима с Россией

Ранее представители Чехии в Европейской комиссии предложили в рамках санкционного режима, введенного после того, как Кремль начал войну в Украине, ограничить передвижение российских дипломатов по ЕС, а в сентябре этого года в Брюсселе начали обсуждать также ужесточение выдачи туристических виз всем россиянам – после того, как была обнародована статистика выданных шенгенских виз гражданам России. Согласно опубликованным Европейской комиссией данным за 2024 год, россиянам было выдано более полумиллиона туристических виз (подано было более 600 тысяч заявок) – больше, чем годом ранее. На статистику не повлияло то, что стоимость шенгенской визы для граждан России была увеличена из-за начала войны в Украине. Также, согласно опубликованным данным, по сравнению с 2023 годом входящие в Шенгенскую зону страны Евросоюза стали реже отказывать россиянам в выдаче туристической визы: 7.5% отказов в 2024 году по сравнению с 10.6% отказов в 2023-м.

В интервью изданию Euraktiv представитель дипломатического ведомства ЕС заявил: "Мы не можем просто смириться с тем, что россияне путешествуют и развлекаются, в то время как их правительство убивает украинцев и угрожает нашей безопасности". Он добавил, что большинство туристов – представители обеспеченных слоев населения.

Некоторые страны Европейского союза, такие как Нидерланды, Польша, Финляндия, Чехия или страны Балтии, после начала войны запретили или же существенно ограничили выдачу туристических виз россиянам, сохранив только возможность получения визы, связанной с семейными обстоятельствами или деловыми поездками по приглашению организаций. При этом туристы из России все еще имеют возможность приехать в перечисленные страны, имея шенгенскую визу, которая позволяет перемещаться по странам Евросоюза без прохождения контроля на внешних границах отдельных стран ЕС. До войны действовало соглашение ЕС об упрощении визового режима с Россией, но оно было расторгнуто после решения Кремля начать вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. До войны ежегодно визы получали миллионы россиян, многие консульства выдавали многократные разрешения на въезд, а список документов для получения такой визы был небольшим.

При этом отдельные страны ЕС выдают визы по своему усмотрению, в Евросоюзе не существует единой политики относительно визовых отношений с другими странами. Это приводит к тому, что такие страны как Греция, Испания, Италия, Франция, принимающие российских туристов в основном в летнее время, а также Венгрия – из-за симпатий к Кремлю – относительно свободно продолжают выдавать визы гражданам России. А усилия тех стран, которые пытаются визовыми ограничениями поддержать Украину, таким образом нивелируются. Если бы решение о лимитировании туристического потока из России было принято на уровне всего Евросоюза, это имело бы больший эффект.

Визовые ограничения для российских граждан обсуждались во время дискуссии вокруг 19-го пакета санкций ЕС из-за войны России в Украине. Проект санкционного пакета был опубликован на минувшей неделе. В нем не предусмотрены визовые ограничения для российских граждан. Это не означает, что такого не может произойти в будущем.

Две недели назад российский оппозиционный политик Юлия Навальная в открытом письме главе внешнеполитического ведомства ЕС Кае Каллас попросила не вводить, как она написала, "неизбирательные визовые ограничения" против российских граждан. По мнению Навальной, санкции должны быть направлены "против олигархов, силовиков, пропагандистов и других пособников режима, а не против обычных граждан".

Предложения об ограничениях для перемещения российских дипломатов в ЕС и выдаче туристических виз россиянам при этом пока не получили необходимой поддержки среди всех стран-членов Евросоюза. Некоторые страны сомневаются в эффективности такой меры в условиях отсутствия пограничного контроля в рамках Шенгенской зоны.

Европейский комиссар по внутренним делам и миграционной политике Магнус Бруннер 15 сентября заявил, что Евросоюз не может запретить выдачу виз гражданам РФ – этот вопрос находится в компетенции отдельных государств. Бруннер также обратил внимание на то, что страны Евросоюза все же снизили объемы выданных виз. В 2019 году, по данным Европейской комиссии, только Финляндия выдала гражданам России более 782 тысяч краткосрочных виз, а Испания, Италия и Франция совокупно разрешили въезд более 1,5 миллионам гостей из России. Сегодня же речь идет о более полумиллионе туристических виз для всех стран ЕС за один год.