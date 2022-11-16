Нижняя палата парламента Чехии приняла резолюцию, в которой назвала "террористическим" действующий в России режим. Текст документа опубликован на сайте парламента.
Голосование состоялось 15 ноября. В резолюции осуждается нападение России на Украину, в частности удары по объектам энергетической инфраструктуры, и не признаются результаты референдумов, на основании которых российские власти аннексировали часть украинской территории.
Депутаты поддержали иницитиву создать специальный международный трибунал для судебного преследования за преступления во время войны и расследование Международного уголовного суда.
За резолюцию проголосовали 129 депутатов из 200. 14 голосовали против. 57 не участвовали в голосовании.
- Чехия одна из нескольких стран Евросоюза, покупающая российские энергоносители после введения на них эмбарго со стороны ЕС. Ограничения не распространяются на нефть, поставляемуе в страну по нефтепроводу "Дружба".
- Ранее парламенты Латвии, Литвы и Эстонии признали Россию страной – спонсором терроризма. В США Сенат потребовал этого от Белого дома. Резолюцию о признании режима в России террористическим приняла Парламентская ассамблея Совета Европы.
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