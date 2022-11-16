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Чешский парламент принял резолюцию о признании режима в России террористическим

Чешские законодатели на выступлении президента Украины Владимира Зеленского, архив

Нижняя палата парламента Чехии приняла резолюцию, в которой назвала "террористическим" действующий в России режим. Текст документа опубликован на сайте парламента.

Голосование состоялось 15 ноября. В резолюции осуждается нападение России на Украину, в частности удары по объектам энергетической инфраструктуры, и не признаются результаты референдумов, на основании которых российские власти аннексировали часть украинской территории.

Депутаты поддержали иницитиву создать специальный международный трибунал для судебного преследования за преступления во время войны и расследование Международного уголовного суда.

За резолюцию проголосовали 129 депутатов из 200. 14 голосовали против. 57 не участвовали в голосовании.

  • Чехия одна из нескольких стран Евросоюза, покупающая российские энергоносители после введения на них эмбарго со стороны ЕС. Ограничения не распространяются на нефть, поставляемуе в страну по нефтепроводу "Дружба".
  • Ранее парламенты Латвии, Литвы и Эстонии признали Россию страной – спонсором терроризма. В США Сенат потребовал этого от Белого дома. Резолюцию о признании режима в России террористическим приняла Парламентская ассамблея Совета Европы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


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