Нижняя палата парламента Чехии приняла резолюцию, в которой назвала "террористическим" действующий в России режим. Текст документа опубликован на сайте парламента.

Голосование состоялось 15 ноября. В резолюции осуждается нападение России на Украину, в частности удары по объектам энергетической инфраструктуры, и не признаются результаты референдумов, на основании которых российские власти аннексировали часть украинской территории.

Депутаты поддержали иницитиву создать специальный международный трибунал для судебного преследования за преступления во время войны и расследование Международного уголовного суда.

За резолюцию проголосовали 129 депутатов из 200. 14 голосовали против. 57 не участвовали в голосовании.