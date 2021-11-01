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Четырём россиянам назначили компенсации из-за их долгого содержания в СИЗО

Здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге, Франция (Архивное фото)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил компенсации четырём россиянам из-за их слишком долгого содержания в СИЗО. Суд в Страсбурге посчитал, что власти России нарушили статью Конвенции о защите прав человека о праве на судебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда. Решение опубликовано на сайте суда. На него обратило внимание издание "Медиазона" (признано в России "СМИ-иноагентом").

ЕСПЧ назначил Михаилу Маслову, который провёл под стражей девять месяцев, 1300 евро компенсации. Денис Никулин, который находился в СИЗО год и три месяца, получил 1400 евро компенсации. Суд в Страсбурге посчитал, что российские власти основывались на предположениях, отправляя в их следственный изолятор. Также Россия по решению ЕСПЧ должна выплатить 2600 евро Денису Бахолдину и 2800 евро Ростиславу Малахову. Они провели под стражей более двух лет.

Активист Денис Бахолдин в 2018 году был приговорён к трём с половиной годам колонии общего режима по делу об участии в "Правом секторе" (признан в России экстремистской организацией и запрещен). В марте 2017 года его задержали на российско-украинской границе. Бахолдин утверждает, что полицейские приковали его наручниками к батарее и выбивали признательные показания. По версии следствия, активист уехал в 2014 году на Украину, где вступил в организацию "Правый сектор" и принимал участие в ее деятельности. ЕСПЧ посчитал, что российские власти не были способны оценить личную ситуацию Бахолдина "снижающую риски повторного совершения преступления, вступления в сговор или побега".

Ростислав Малахов в 2019 году был осуждён на три года колонии по делу об убийстве студента из Чада и нападении на приезжих. По версии следствия, он состоял в неонацистской группировке, но непосредственного участия в нападениях не принимал. Свою вину он отрицает. ЕСПЧ посчитал, что мотивы российского суда для содержания Малахова под стражей были непрочными.

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