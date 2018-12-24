Суд в Москве приговорил к 3,5 годам колонии активиста Бахолдина

Суд в Москве приговорил активиста Дениса Бахолдина к трём с половиной годам колонии общего режима по делу об участии в "Правом секторе". Его признали виновным в участии в запрещенной экстремистской организации. Об этом в Facebook сообщила общественная защитница активиста Ирина Яценко.

20 декабря в Киеве прошла акция в поддержку Бахолдина. Её участники требовали от российских властей не переходить границы их юрисдикции.

Бахолдин был задержан в марте 2017 года. Активист утверждает, что полицейские приковали его наручниками к батарее и выбивали признательные показания. Следствие считает, что Бахолдин уехал в 2014 году на Украину, где вступил в организацию "Правый сектор" и принимал участие в ее деятельности.

Активист принимал участие в антивоенных пикетах и ежемесячных акциях в поддержку политзаключенных в России. Бахолдина неоднократно задерживала полиция, дважды он отбывал административное наказание.