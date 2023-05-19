Путин бредит пивом и расчлененкой

"А где собирались эти доброхоты? В Праге? Там пиво, шпикачки, там, специалисты говорят, большой набор женских половых гормонов. Вот пускай собирающиеся там мужчины и злоупотребляют этим легким алкогольным напитком. Нас это вполне устраивает". Это Владимир Путин пытался шутить о "Форуме свободных народов"на своем Совете по межнациональным отношениям. Ну и от начала и до конца этого заседания он параноидально пугал попытками Запада расчленить Россию. Тем временем на другом форуме, в Китае, Россию пытаются не расчленять, а попросту замещать. Об этом - гости программы "Лицом к событию": аналитик Андрей Пионтковский и политолог Дасым Сатпаев. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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