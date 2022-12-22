"Набрали по объявлению". Как Россия ищет коллаборантов

Российские оккупационные власти пытаются набрать чиновников для своих министерств в Запорожской области через сайты объявлений о работе.

Несмотря на отступление из Херсона и вероятность того, что украинская армия и дальше будет отвоевывать потерянные после 24 февраля территории, российские власти продолжают национализацию украинских активов как в Херсонской, так и в Запорожской области. Не отстает от них и частный бизнес. Радио Свобода изучило вакансии на сайтах HeadHunter.ru и SuperJob.ru, в которых соискателям предлагается работа в оккупированных украинских городах: мы нашли предложения о работе для монтажников сотовой связи с умением "восстанавливать двери и замки", выяснили, что российские компании и госучреждения пытаются переманить на работу в Россию высококвалифицированных украинских специалистов, и даже обнаружили предложение для соискателей должности "заместителя министра" в Запорожье.

Охотники за головами

С начала войны в Украине журналистам уже удавалось найти множество неординарных вакансий на российских сайтах поиска работы. Например, совсем недавно тут искали людей для рытья окопов и траншей в Бердянске и Токмаке. С конца февраля на сайтах объявлений о работе также резко выросло число вакансий по специальности "военнослужащий по контракту".



Подавляющее большинство предложений о работе, в которых указано, что она подходит для жителей "новых российских регионов", – это попытка российских работодателей привлечь трудовые ресурсы из оккупированных украинских областей. В основном на неквалифицированную работу в столичные предприятия обслуживания или вахтовиков на крайний Север, в Мордовию и другие отдаленные регионы России. Но не только: так, на сайте HeadHunter.ru мы нашли несколько вакансий, с помощью которых российские медицинские учреждения пытаются переманить из Украины квалифицированных сотрудников, например врачей. Так, в Краснодарском крае Ейский психоневрологический диспансер ищет психиатров в Запорожской области Украины. Мы написали в мессенджер WhatsApp по указанному в объявлении телефону и получили подтверждение, что это государственное бюджетное учреждение "привлекает сотрудников из новых российских регионов".



Отдельной строкой идут сотни вакансий в строительной сфере с прямым указанием о том, что соискатели нужны для работ в разрушенном российскими бомбежками и ракетными ударами Мариуполе. Чаще всего компании, которые ищут таких сотрудников, не скрывают на своих сайтах причастности к "восстановлению города" и даже гордятся ей. О том, с чем такие рабочие сталкиваются на практике, можно прочитать по этой ссылке в материале "Медиазоны".

"Везу тебя как министра или как минимум замминистра"

В октябре 2022 года исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Чувашии Александр Воробьев сдал свое служебное удостоверение, упаковал вещи и поехал на оккупированные российской армией территории Украины.



"Проехали Крымский мост буквально за 3,5 часа до взрыва, ощущения в данный момент не самые приятные", – рассказывал Воробьев журналистам сайта "Правда ПФО" 8 октября. Незадолго до этого Воробьев получил новое назначение: министром природных ресурсов Запорожской области.

В том же интервью чиновник жаловался, что найти местные кадры для работы в новом ведомстве трудно: "Местных специалистов очень сильно "кошмарят" с той стороны. Звонят даже родственникам с угрозами, чтобы люди и не думали сотрудничать с новой властью. При этом отказникам обещают сохранить среднюю зарплату по прежнему месту работы. Говорят, что американские фонды выделяют на такое материальное стимулирование немалые деньги", – говорил Воробьев.



На оккупированных Россией территориях Украины уже не раз совершались покушения как на местных чиновников, согласившихся сотрудничать с российскими властями, так и на приезжих из Москвы и других российских городов. 6 сентября после подрыва автомобиля скончался "комендант" Бердянска Артем Бардин. В июне в Херсоне неизвестные взорвали еще один автомобиль, в нем находился назначенный Россией глава Управления семьи, молодежи и спорта Херсонской области Дмитрий Савлученко. Он также погиб. Это далеко не единственные подобные случаи.



Судя по всему, после таких новостей проблема поиска людей, готовых сотрудничать с оккупационной властью, оказалась довольно серьезной. Настолько, что Александру Воробьеву приходится искать сотрудников на обычных сайтах объявлений – даже собственного заместителя. Эта вакансия еще свободна, прошедшему конкурс обещают платить до 300 тысяч рублей в месяц. Чуть меньше (260 тысяч в месяц) может зарабатывать в этом же министерстве "директор Департамента недропользования и водного хозяйства".

Местных сотрудников ищут и другие российские министерства, созданные на оккупированных украинских территориях. Например, Министерство промышленности и энергетики Запорожской области, которое возглавляет бывший советник министра промышленности Свердловской области России Юрий Гуськов, готово платить 150-200 тысяч рублей в месяц начальникам планово-экономического и юридического отделов.



Пока идет поиск ценных кадров, министерство занимается пиаром. Вместе с "Государственным зерновым оператором" (который, по данным расследования Financial Times, был создан фактически для торговли зерном, украденным на оккупированных украинских территориях) запорожский "Минпром" и лично Гуськов инициировали проект "Говорит Россия!" – "документальный фильм с Иваном Охлобыстиным и 25 видеосюжетов, которые охватывают разнообразные сферы жизни общества и отраслей экономики на освобожденной территории Запорожской области".

Инвентаризация награбленного

Еще в апреле 2022 года, спустя два месяца после начала российского вторжения в Украину, украинский оператор сотовой связи "Киевстар" сообщил в официальном пресс-релизе, что российские военные захватили его инфраструктуру и офисы в Херсонской области. Украинская прокуратура возбудила уголовное производство по статье "Нарушение законов и обычаев войны".



В начале лета на оккупированных территориях юга Украины начали работу сначала оператор "Феникс" из самопровозглашенной "ДНР", а затем и вновь созданная российская компания "Мир Телеком". Она работает по российским лицензиям, открыто ищет на своем сайте специалистов по обслуживанию клиентов в Мелитополе, Бердянске и Геническе, но нигде не указывает, какой инфраструктурой пользуется для обслуживания абонентов.



Радио Свобода обнаружило на сайте HeadHunter.ru вакансию "Монтажник сотовой связи", в описании которой прямо сказано, что речь идет об "инвентаризации базовых станций", а местом работы является "Запорожская область". В числе навыков, которыми должен обладать соискатель – "ремонтные работы по восстановлению дверей и замков". Работодатель – маленькая компания ООО "МСКА Профиль" из подмосковного Сергиева Посада, созданная в 2019 году и имеющая в штате, как следует из базы данных юридических лиц "Контур.Фокус", всего 5 сотрудников.



Радио Свобода позвонило по указанному в объявлении телефону. Мужчина, взявший трубку, подтвердил, что речь идет об обслуживании бывших базовых станций украинских операторов. Он не уточнил, о вышках каких именно украинских операторов идет речь, но заверил, что работы по переподключению БС проводить не требуется: "Все вышки уже переподключены", – сказал наш собеседник.

Оккупировав Херсон, российские власти развесили по городу плакаты с надписями "Россия здесь навсегда". Через 8 с половиной месяцев, когда Херсон был освобожден ВСУ, этот лозунг стал разве что поводом для шуток в соцсетях. Свои перспективы на оккупированной части Запорожской области ООО "МСКА Профиль" оценивает в полном соответствии с фразой "никогда не говори навсегда": в объявлении указано, что соискателю будет обеспечен "гарантированный объем работ на 3 года".

"Официальное трудоустройство при желании"

В конце июля 2022 года российский суд оштрафовал на 60 тысяч рублей одну из крупнейших российских компаний по сбору медицинских анализов – "Гемотест". Причиной стала утечка персональных данных ее клиентов. В октябре 10 клиентов "Гемотеста" попросили Следственный комитет возбудить уголовное дело по факту этой утечки.



Этот скандал не мешает "Гемотесту" расширять бизнес за счет российской оккупации Украины: компания ищет "менеджера по развитию новых территорий". Под словами "новые территории", как следует из описания вакансии, имеются в виду непризнанные Донецкая и Луганская "народные республики". Базироваться новому сотруднику предстоит в аннексированном Крыму, а суть работы заключается в разъездах по "ДНР" и "ЛНР" и в поисках объектов недвижимости для открытия новых лабораторий.



В "Гемотесте" не ответили на вопрос журналиста Радио Свобода о том, что ждет соискателя в том случае, если лаборатории окажутся на территории, которая в будущем будет деоккупирована украинской армией. "Гемотест", помимо прочего, соблазняет кандидатов "оформлением по трудовому кодексу РФ". Эта привилегия доступна далеко не всем, кто ищет работу на неподконтрольных Киеву территориях Украины. Так, крымская сеть магазинов электроники "ОСКОМ", которая является поставщиком Минобороны, ФСО и новообразованных российских госструктур в оккупированной части Запорожья, ищет сотрудников в Запорожской области и предоставляет официальное трудоустройство лишь "по желанию" соискателя.

Более 1000 уголовных дел

Гражданам Украины, которые согласятся на перечисленные выше предложения о работе, грозит не только месть со стороны украинских "партизан", но и уголовное преследование.



2 ноября Государственное бюро расследований Украины сообщило, что открыло уже 1050 уголовных дел в отношении "предателей и коллаборантов". Более 800 дел возбуждено по статье "государственная измена", 132 – по новой статье "коллаборационная деятельность", появившейся в уголовном кодексе страны в марте, 10 – по статье "пособничество государству-агрессору". Больше всего производств открыто в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Как писало в ноябре издание "Важные истории", после 24 февраля в Украине выносится более 70 приговоров по этим статьям каждый месяц. Если до начала полномасштабного российского вторжения сроки по статьям о "госизмене" и о "сепаратизме" чаще всего были условными, то сейчас почти в 65% случаев суды выносят по этим и по новым статьям УК решения о реальных сроках заключения. Почти 300 подозреваемых в коллаборационизме объявлены в розыск.