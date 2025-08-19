Ссылки для упрощенного доступа

Число погибших при взрыве на оружейном заводе под Рязанью достигло 25

Разбор завалов порохового цеха завода "Эластик", архивное фото МЧС России
Разбор завалов порохового цеха завода "Эластик", архивное фото МЧС России

Число погибших при взрыве на оружейном заводе "Эластик" под Рязанью 15 августа достигло 25. Тело ещё одного погибшего было извлечено из-под завалов, сообщило во вторник МЧС России. 133 человека были ранены.

Предприятие производит артиллерийские боеприпасы и авиационное оружие. Взрыв произошёл в пороховом цехе. Его здание полностью разрушено. Пожар на месте катастрофы тушили несколько часов.

Предварительной версией случившегося названо нарушение техники безопасности. Следственный комитет возбудил уголовное дело статье о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Итоги переговоров Путина и Трампа
Итоги переговоров Путина и Трампа

Итоги переговоров Путина и Трампа

Соглашения не достигнуто


